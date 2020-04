Autoridades en CDMX exigen a la población permanecer en casa, pero hacen caso omiso

El gobierno de México ha decidido aumentar la seguridad sanitaria durante las próximas semanas ara disminuir los contagios

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades sanitarias en México, un sector de la población no toma en serio las precauciones profilácticas impuestas durante la pandemia por parte de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al hacen caso omiso a las advertencias, el gobierno de México ha decidido aumentar la seguridad sanitaria durante las próximas semanas.

Por medio de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a permanecer en casa y no acudir a lugares públicos donde podrían generarse aglomeraciones. El riesgo de contraer coronavirus puede ser de consecuencias inexorables. Por esa razón, Rosa Icela Rodríguez, secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, explicó a los medios a través de una videoconferencia que los ciudadanos acuden a lugares de venta y no miden los riesgos, encima, las personas actúan con irresponsabilidad y no acatan las reglas de sana distancia ni otro tipo de precauciones sanitarias.

Las autoridades de la Ciudad de México decidieron aumentar la seguridad en los sitios con mayor afluencia de gente con la intención de no pasar de largo una situación similar a la del pasado jueves 9 de abril de 2020 cuando cientos de personas abarrotaron el mercado de La Viga desacatando las reglas de sana distancia, donde transitaban sin ningún tipo de protección sanitaria como el uso de cubrebocas o guantes, limitándose únicamente a usar gel antibacterial improvisado por algunos puestos ambulantes.

Tras el suceso ocurrido que se volvió tendencia en redes sociales, el gobierno capitalino en coordinación con la alcaldía de Iztapalapa, implementaron un operativo especial donde realizaron filtros de acceso en bloques, cerraron tres de las cinco puertas principales del mercado y se restringió la entrada a mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleva a cabo perifoneos con el objetivo de incitar a la población a utilizar cubrebocas, lavarse constantemente las manos, y permanecer en casa a fin de evitar contagios.

Desde el inicio de la fase 2 el pasado 24 marzo de 2020 donde los casos de contagio comenzaron a prevalecer por encima de las personas que eran sólo transmisores del virus COVID-19, mantenía un flujo de contagios bajo. Ahora, el pronóstico por parte de las autoridades mexicanas es entrar en la fase tres en las próximas dos o tres semanas. La tercer fase de la propagación del coronavirus tiene como principal característica el contagio acelerado de coronavirus en la ciudadanía.

Si las medidas de prevención sanitaria no son seguidas al pie de la letra podría provocar el colapso del sistema de salud como ha sucedido en las recientes semanas en Europa y Estados Unidos. A pesar de no publicar los datos con exactitud de los casos de coronavirus en México, las autoridades sanitarias suman hasta el momento 3 mil 441 casos confirmados de COVID-19, 10 mil 105 bajo sospecha, 633 recuperados y 194 muertes. En el caso específico de la Ciudad de México se registran 909 casos confirmados, 2 mil 185 casos sospechosos, 2 mil 972 casos descartados y 43 muertes.