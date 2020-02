Tras error tecnológico en caucus de Iowa, demócratas buscan favorito en New Hampshire

Demócratas deben decidir quién competirá contra Donald Trump

Después de los problemas tecnológicos en la app de conteo de los resultados en los caucus de Iowa, aún no se puede declarar un favorito entre las filas demócratas. Associated Press (AP), agencia encargada de indicar las tendencias ganadoras en las elecciones de Estados Unidos, reconoció no poder identificar un ganador; no obstante, Bernie Sanders, senador de izquierda; y el exalcalde Pete Buttigieg de postura moderada, tuvieron un estrecho margen de diferencia que no se pudo determinar.

Ante esto, los demócratas buscan determinar un favorito en las primarias de New Hampshire, donde por ley se organizan las primeras elecciones primarias del país. Las primarias del estado se llevarán a cabo el martes 11 de febrero de 2020 y los tres candidatos demócratas más fuertes tendrán la oportunidad de reivindicar al partido después de perder el juicio político contra Donald Trump y el problema de conteo de resultados en los caucus de Iowa.

Pete Buttigieg se declaró victorioso en los caucus de Iowa, pues debido al pequeño margen de votos entre Sanders y él, obtendría un par de delegados más que el senador, quien también se declaró ganador por haber sacado más votos directos, es decir, el voto del pueblo. En este sentido, Buttigieg usará las primaras del martes para demostrar que el éxito en Iowa no fue pasajero; Sanders buscará asentar las expectativas impuestas en él; y Elizabeth Warren intentará mejorar la tercera posición obtenida en Iowa en función de seguir en contienda.

El exvicepresidente Joe Biden, envuelto también en el juicio político contra el presidente, confesó, espera recibir un resultado similar al de Iowa, donde quedó en cuarto lugar. En este sentido, Biden está bajo presión para conseguir el resultado favorable en los sondeos nacionales de 2019, que lo posicionaban como favorito entre las filas demócratas.

Los demócratas deben buscar un favorito en New Hampshire para competir contra Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre 2020; tras el error tecnológico de la app utilizada en los caucus de Iowa aún se mantiene la incertidumbre entre los dos candidatos que se declararon ganadores, Sanders y Buttigieg, con mayor ventaja en las encuestas.