¿Por qué las sopas instantáneas son malas para la salud?

Un estudio de la Profeco provocó el retiro de 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas

Luego de que un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinara que las etiquetas de 12 marcas de sopas instantáneas eran engañosas, el Gobierno de México retiró del mercado 129 mil 937 unidades. Las sopas instantáneas en México, principalmente, son muy socorridas debido a la rapidez de preparación y los consumidores lo definen como un producto para "matar el hambre", sin embargo, su consumo conllev riesgos a la salud

El estudio de Profeco detalla que la elaboración de los productos depende de cada marca. Sin embargo, las sopas que fueron retiradas del mercado utilizaban exceso de sodio, glutamato monosódico, entre otros ingredientes que hacen difícil la digestión del alimento. Ante esta situación, la especialista Guadalupe Belén Galera, nutrióloga por el Instituto Politécnico Nacional, explicó a MyPress sobre las sopas instantáneas y cómo estas afectan a la salud.

De acuerdo al estudio presentado en la Revista del Consumidor, se analizaron 33 sopas instantáneas en diferentes contenedores, al igual que sopas de pasta de preparación rápida en sus diferentes presentaciones. Donde determinaron que las etiquetas no declaraban la información nutrimental del producto y, además, tenían las instrucciones en inglés. Las sopas que decían tener pollo, realmente solo tenían un saborizante de dicho alimento. Mientras que las que decían tener vegetales, contenían solamente 5 o 4 gramos de cada 100 gramos. Además de que los vasos de unicel representan un daño para la salud.

Adicionalmente, el estudio también fue realizado como atención a 68 denuncias recibidas en las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO). A pesar de que muchas personas creen que estas sopas son menos dañinas que las papas fritas o las hamburguesas, lo cierto es que, gracias al estudio realizado,podemos ser más conscientes del riesgo que suponen en la salud.

Uno de los ingredientes más preocupantes que contienen las sopas instantáneas es el glutamato monosódico, un ingrediente potenciador de sabor, que provoca adicción y la sensación de no sentirse satisfecho. Su consumo constante puede generar dolores de cabeza, latidos cardíacos rápidos y agitados, dolor de pecho, entre otros síntomas.

Otro de los ingredientes riesgosos es el Terbutil Hidroquinona (TBHQ), un antioxidante originado del petróleo que permite que la comida dure más tiempo en el organismo. Mucho se ha dicho sobre los riesgos de desarrollar cáncer por el consumo de este antioxidante. A pesar de que el National Institutes of Health menciona que ingerir una dosis que no supere los 1.250 - 5.000 ppm de TBHQ no reviste riesgo de enfermedades como el cáncer, es importante evitar los alimentos que contengan un alto contenido de ducha sustancia.

El sodio en la industria alimentaria es utilizado como un conservador que se puede encontrar como glutamato monosódico y los efectos que tiene su consumo en exceso sobre la salud es principalmente la hipertensión arterial. También provoca otros problemas como insuficiencia cardiaca e infartos, accidente cerebrovascular (hemorragia), daño en riñones que lleva a insuficiencia renal e incluso la posibilidad de presentar cáncer gástrico o colorrectal, entre otros.

En este sentido, recordó la especialista, reducir la ingesta de sal en la dieta puede retrasar o prevenir la incidencia de la terapia antihipertensiva. Además de facilitar la reducción de la presión arterial en pacientes hipertensos que reciben terapia médica y representar un simple mediador de ahorro de costos para reducir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha implementado estrategias para reducir el consumo de sodio, conservadores, aditivos o colorantes en alimentos industrializados hasta un 30% en la población mundial hasta el 2025.El exceso de consumo de productos industrializados con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías han permitido el aumento de la obesidad en México y en el mundo.

Las sopas instantáneas, al ser de fácil acceso a todo el grupo de edades y su alto consumo durante la pandemia de Covid-19, ha puesto en alerta a la Profeco, para dar un paso más con las estrategias que se han implementado en el último año como el nuevo etiquetado. La lectura del nuevo etiquetado permite identificar los excesos o ingredientes extras que se agregan en los alimentos, haciendo una advertencia de los efectos a la salud de su consumo.