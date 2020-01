Qué dijeron los medios de comunicación internacionales tras ratificación de T-MEC

Desde diferentes enfoques la ratificación del T-MEC estuvo en la prensa internacional

Medios internacionales, en particular estadounidenses y canadienses escribieron sobre la ratificación del acuerdo comercial T-MEC (USMCA en inglés). El Senado de Estados Unidos, compuesto en su mayoría por demócratas, ratificó su adhesión el 16 de enero de 2020. Por su parte, México lo había hecho en junio de 2019.Este acuerdo sucede al Tratado de Libre Comercio (TLC).

Inicialmente, el acuerdo se firmó por los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires en el contexto del G20. Al ser una noticia muy esperada, diversos medios de comunicación en el mundo publicaron en internet sobre la ratificación del T-MEC. Si bien esta ratificación en líneas generales representa un paso positivo hacia la consolidación del comercio regional, se debe considerar que 10 senadores estadounidenses votaron en contra.

T-MEC es el nombre en español del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Su nombre original (en inglés) es USMCA.

Daily Mail, un medio de Reino Unido menciona la importancia de la ratificación del acuerdo y de igual forma hace mención del reciente firma de fase uno entre Estados Unidos y China al cual el congreso lo promociona como "uno de los acuerdos comerciales jamás realizados". Sin embargo, también sentencia la acusación de los demócratas, cuyo avance devendría en la destitucióndel cargo a Donald Trump.

Por su parte, el canal de televisión por suscripciónFox Business encendió la luz sobre los rostros de los 10 senadores votantes por el "no" al USMCA: ocho demócratas, un republicano y uno independiente. Los senadores votantes en contra del T-MEC fueron Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand, Cory Booker, Kamala Harris, Ed Markey, Jack Reed, Sheldon Whitehouse, Brian Schatz, Pat Toomey y Bernie Sanders.

Uno de los congresistas cuyo voto fue no positivo, el senador Toomey, dijo en el podcast "Dollar & Sense" de la Institución Brookings "estoy convencido de que USMCA es el primer acuerdo comercial que Estados Unidos ha firmado ... en el que la intención era disminuir el comercio"

No obstante, esta no fue la única razón por la que hubo negativas para con el acuerdo, ya que según información del portal estadounidense The Hill, el senador Shumer votó contra el T-MEC pues considera no se estuvo tomando en cuenta asuntos sobre el combate al cambio climático."A pesar del hecho de que incluye muy buenas disposiciones laborales, estoy votando en contra de USMCA porque no aborda el cambio climático, la mayor amenaza que enfrenta el planeta" dijo el senador en un comunicado.

Ratificación del T-MEC se reflejará en estabilidad económica global.



El T-MEC también abonará a una mejora en la economía mexicana y, para ello, se requieren de inversiones en infraestructura e innovación.



✍️https://t.co/Gunebw9Qgi pic.twitter.com/3RtYKx84hd — My Press (@mypress_mx) May 30, 2019

Igualmente en Canadála prensa dio cobertura a la ratificación del Senado de Estados Unidos, sobre todo porque es el único de los tres países tiene pendiente su adhesión.

The Globe and Mail,medio canadiense, citó a la viceprimera ministra Chrystia Freelandquien dijo que presionaría con la ratificación cuando lo hiciera Estados Unidos.

CTV News, canal de televisión canadiense, considera que ha sido una muy buena racha para el presidente Trump, tanto por el acuerdo de fase uno llevado a cabo con China como por la ratificación del USMCA (T-MEC en español), Sobre todo, después de que una de sus promesas más grandes durante su campaña para la presidencia fuera mejorar el entonces TLC.