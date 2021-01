Plataformas de streaming son los principales gastos hormiga de los millennials

Gastos hormiga afectan negativamente en las finanzas personales

En medio de la crisis sanitaria y económica mundial, las plataformas de streaming han sido uno de los pocos sectores beneficiados. En este sentido, 2020 fue un gran año para Netflix y Amazon, pues casi duplicaron su número de suscriptores. Sin embargo, esto también se ha visto reflejado en las finanzas personales, principalmente en los millennials, sus principales usuarios. Para la mayoría de esta generación, el pago de plataformas digitales se ha vuelto algo casi indispensable en sus rutinas diarias, pero también un gasto hormiga notable. Esto puede impactar negativamente a largo plazo en la economía personal y que debe ser llevado con cierta planificación.

Aunque las plataformas de streaming son buenas herramientas para escapar de la rutina diaria, se deben manejar con precaución. Estas implican un tipo de gasto que puede parecer insignificante, pero que a mediano plazo se convierte en una carga y un gasto hormiga más. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los gastos hormiga alcanzan hasta un 12% de las ganancias anuales de un trabajador (15 mil pesos promedio).

De acuerdo con comunicado de prensa de la empresa Cumplo México, plataforma de crowdfunding para pymes, al que tuvo acceso exclusivo NotiPress, la mayoría de los mexicanos contratan servicios de streaming. El 89% de los mexicanos contrata Netflix, 45% Amazon Prime, HBO Go 17% y 5.5% Disney Plus. El pago de estas suscripciones es un gasto hormiga que no se suele dimensionar, por ejemplo, la anualidad de Netflix es de 1,668 pesos (paquete básico) y el de Amazon Prime es de 899 pesos. No obstante, diversos consumidores combinan ambos o hasta más plataformas y esto aumenta considerablemente el gasto invertido en entretenimiento.

Respecto a ello, Fernanda de las Fuentes, directora de estrategias de educación financiera en Cumplo México, señaló, "Lo mejor que podemos hacer en el inicio de año, es planificar nuestros gastos. Este es un excelente momento para arrancar desde cero y plantear nuevos hábitos de consumo como lo es el entretenimiento".

De igual manera, indicó algunas recomendaciones para ajustar hábitos a las necesidades de cada consumidor y así cuidar la economía. La experta advierte, es elemental contar con un planificador de gastos e ingresos con el fin de aprovechar mejor el dinero. En este comienzo de año recomienda asignar una cantidad fija para gastos de plataformas de streaming. Esto con el fin de no combinarlas con otras como Spotify o YouTube Premium, además alienta a buscar alternativas gratuitas y crear nuevos hábitos de entretenimiento como leer o hacer ejercicio.

Por su parte, la consultora Calnic menciona otras estrategias para llevar mejor esta situación. En primer lugar, aconseja hacer un listado de todas las deudas pendientes de 2020, pagarlas todas si es posible para después revisar la salud financiera. También, realizar una lista con las plataformas de entretenimiento a pagar y finalmente cuestionarse si realmente se desea adquirir ciertos productos.

Ahorrar el gasto hormiga notable del pago de las plataformas digitales es una gran estrategia si se desea mejorar las finanzas personales, no sólo para los millennials, sino también de la población en general. De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la cuesta de enero de 2021 será una de las peores en muchos años; ante esto las personas deben planear muy bien sus finanzas personales. Además de considerar el aumento ya anunciado a la gasolina, refrescos, cigarros y el costo de las plataformas de streaming.