Obrador acusa al NYT de sensacionalismo por investigación de la L12 del Metro de CDMX

The New York Times publica investigación acerca de la línea dorada de CDMX

Según la investigación especial realizada por el periódico estadounidense The New York Times (NYT), 26 personas fallecieron en el incidente del Metro de la Ciudad de México (CDMX) de la Línea 12. El desplome ocurrió el lunes 3 de mayo de 2021 aproximadamente a las 10:22 pm entre las estaciones Olivos y Tezonco ubicadas en la Avenida Tláhuac. Aparte de las pérdidas humanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del 4 de mayo informó que reportaron 79 personas heridas.

El 13 de junio de 2021, The New York Times publicó su reportaje acerca del colapso de la línea dorada del Metro de la CDMX. En este sentido, López Obrador, en su conferencia matutina del 14 de junio, acusó al medio norteamericano de sensacionalista debido a que señala al presidente como responsable. A esto dijo: "Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación del The New York Times, y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente. No estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido, y es muy difícil no haya fuga de información, hay que esperar el dictamen". Agregó, "Tengo entendido esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el por que de este lamentable accidente, que ocasionó el vencimiento de esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas".

#Tecnología | Surge solución de #TestamentoDigital con certificación de autoridades facultadas, tecnología avanzada de blockchain, sistemas biométricos y protección de información en el documento



➔ https://t.co/ESPHF6sGU5 pic.twitter.com/LXV0BhuK5p — My Press (@mypress_mx) June 11, 2021

Dicho reportaje del NYT menciona que tanto Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores y el empresario Carlos Slim son dos de los involucrados principales en la causa del colapso del Metro. Bajo esta línea, Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando la obra de la Línea 12 inició y Slim proporcionó los servicios de su compañía constructora llamada Carso Infraestructura y Construcción.

La investigación comienza a modo de crónica relatando el caso de las hermanas Tania, sobreviviente al accidente, y Nancy, fallecida en el instante del colapso. Después de presentar el caso de las hermanas Lezama Salgado, presentan datos de las posibles causas del desplome de la vía que sostenía los vagones de la línea dorada. Con ayuda de especialistas, el NYT concluye, la construcción de las vías fue deficiente; señala que las trabes de acero no soportaron el peso y con el tiempo se fueron deteriorando hasta vencerse por completo.

#Negocios | Ante el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia, crece el uso de la #InteligenciaArtificial en las estrategias de empresas de todo tamaño



➔ https://t.co/FaJG5GTwZl pic.twitter.com/RzIv6fvj2H — My Press (@mypress_mx) June 11, 2021

Una responsable más mencionada por el NYT es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y resalta que si el mantenimiento de la línea influye, la principal acusada sería Sheibaum. Por último, otro punto importante del reporte es que la empresa de Carlos Slim es la misma constructora encargada del proyecto del Tren Maya.

La tragedia sucedida en la Ciudad de México el 3 de mayo de 2021 en la línea dorada marcó la vida de muchas personas. Pues este suceso no solamente dejó fallecidos y heridos que de por vida tendrán secuelas, sino que fue algo culpa de la premura, corrupción, negligencia y poco interés de supervisar obras tan importantes como una línea de metro.