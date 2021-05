Nueva etapa sobre investigación de Covid-19 lleva a tensiones internacionales

Diversos países buscan que la OMS aclare todas las cuestiones sobre el origen de la Covid-19

Luego de la finalización del primer estudio sobre los orígenes de la Covid-19 liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no hubo una respuesta concluyente. Ahora, diferentes países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Inglaterra, Japón y la Unión Europea, exigen una nueva fase en la investigación para hallar cómo contagió humanos. Sin embargo, estas peticiones no son bien vistas por China, quien acusa de manipulación política a Washington.

A finales de marzo de 2021, la OMS publicó el reporte con los resultados del origen de la Covid-19 durante su investigación en Wuhan, China. Como parte de las conclusiones, la OMS consideró muy probable el virus viniera de murciélagos, contagiara a una especie intermedia y luego a humanos. Pero acerca de si fue creado en un laboratorio o provenía del mercado de Huanan, no hubo pruebas suficientes para responder esas cuestiones.

Durante la reunión anual de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud se contempla la petición de más investigaciones sobre los orígenes del virus SARS-CoV-2. En específico, Estados Unidos, Unión Europea, Japón e Inglaterra mencionaron la necesidad de saber el contagio a humanos.

"Nosotros subrayamos la importancia de una investigación sólida, completa y dirigida por expertos sobre los orígenes de Covid-19", declaró Jeremy Konyndyk, representante estadounidense. "Lo que es fundamental para garantizar que estamos preparados para mitigar y responder con éxito a futuros brotes y prevenir futuras pandemias".

Por otro lado, el gobierno chino no tiene las mismas aspiraciones que las otras naciones, pues aún considera el virus se originó en otro lugar del mundo. En ese caso, las peticiones de China se dirigen hacia dejar la investigación de Wuhan y comenzar a investigar en otros países. "Algunas personas en los Estados Unidos claman que quieren la verdad, pero su verdadera intención es la manipulación política", declaró Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Cabe mencionar, el directo Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró durante la presentación del reporte, China debía haber cooperado más. Las autoridades y los miembros chinos de la investigación no proporcionaron todos los datos disponibles sobre los primeros casos, "se necesitarán más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas", había dicho.

Estas peticiones por parte de las principales potencias para averiguar la más grande pregunta sobre el origen de la Covid-19 cae sobre la OMS. Sin embargo, expertos coinciden que China no cederá sobre sus peticiones por investigar otras partes del mundo, incluido Estados Unidos por sus peticiones cada vez más insistentes. La semana de la reunión anual aún no termina y no se ha declarado nada por parte de la OMS al respecto.