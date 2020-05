Netflix rompe cifras, cuenta ahora con más de 180 millones de usuarios

Ya son más de 183 millones de usuarios de Netflix a nivel mundial por encontrarse en cuarentena

El brote de coronavirus ha aumentado exponencialmente el uso de internet y de servicios de streaming. Aplicaciones como HBO GO, Amazon Prime Video, Disney Plus y diferentes suscripciones de videojuegos comoXbox Game Pass, Play Station Plus y Nintendo Switch Online se han visto increíblemente beneficiados por el confinamiento ocasionado por la pandemia, no obstante, de entre todos estos servicios de pago, el más beneficiado ha sido Netflix.

Durante las últimas semanas de marzo se dio el aumento exponencial de nuevos usuarios de Netflix a nivel mundial, hecho probablemente ligado a la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo donde comunicaba oficialmente la catalogación de pandemia global al brote de Covid-19.

Con esto, el primer cuarto de 2020 ha sido de gran beneficio para Netflix, pues ha registrado su mayor incremento de usuarios desde el año pasado con 8.5%. La cifra de nuevos usuarios asciende a 16 millones aproximadamente, la cual increíblemente se posiciona como el mayor incremento en la historia de la compañía y supone ganancias de alrededor de 709 millones de dólares.

Según el sitio Similar Web tan sólo en Estados Unidos la plataforma ha registrado un aumento del 100% de usuarios nuevos, siendo marzo el mes con más nuevas visitas de nuevos miembros a nivel mundial con un aumento del 125% manteniéndose así durante varias semanas en tan altas cifras. Los usuarios de visitas únicas pasaron de 196 millones 182 mil 120 usuarios hasta más de 240 millones en todo el mundo.

En los dos primeros meses de 2020 el aumento en los usuarios de la plataforma a nivel mundial no puede compararse a los meses de marzo y abril, meses donde se vieron reforzadas todas las medidas de seguridad sanitaria: los usuarios registrados en la versión de escritorio de la plataforma en Estados Unidosaumentó de 101,521 el 01 de marzo al 201,245 el 5 de abril.

Brasil es el principal cliente de Netflix a nivel mundial, no obstante, países menos consumidores han aumentado su uso como México, India, Argentina, Filipinas e Italia con un aumento del 0.9%, 7.7%, 5.9%, 17.2% y 13.1% respectivamente. En total también se calcula 70 millones de personas que usan todos los días la aplicación, unos 10 millones más que el promedio del año pasado.

Para hacer más soportable el encierro obligatorio las personas han optado por contratar servicios de estreaming, de los cuales Netflix ha sido el mayor beneficiado por parte de los usuarios en estos tiempos de crisis sanitaria provocados por Covid-19.