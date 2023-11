Miedo al cambio y adopción de tecnología, obstáculos para las pymes en México

Pymes: ¿Cuáles son los retos para la industria y cómo influye la tecnología para generar grandes cambios en los negocios?

En México existen alrededor de 4.9 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Sin embargo, la firma Mibi reveló que el 75% de las pymes fracasan antes de cumplir dos años; es decir, ocho de cada diez cerrarán sus puertas antes de los cinco años.

La cifra se vuelve todavía más alarmante cuando el 90% de las pequeñas y medianas empresas no llegan a cumplir los diez años. De acuerdo con Mibi, estos negocios generan al menos un 72% de los empleos en México y representan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Bajo ese contexto, Patricio Hernández Bishop, cofundador y director de finanzas de Mibi, compartió con NotiPress que en México existen grandes oportunidades para el mercado de las pymes.No obstante, existen diversos factores que los empresarios no analizan al momento de empezar un nuevo negocio, entre ellos la correcta implementación de la tecnología.

De acuerdo con los expertos en Mibi, hay algunos factores que ponen en riesgo el patrimonio de las pymes cuando no se tiene un asesoramiento de especialistas. Entre ellos, se encuentran las cuestiones económicas, falta de competitividad y limitación en gestión operativa, pero la adopción de herramientas tecnológicas y/o digitaleses el más común de todos.

Otro problema muy común identificado por Mibi dentro de las pymes es el miedo al cambio; es decir, no aceptar o tener la intención de adoptar herramientas tecnológicas. "No pensar en la implementación de herramientas tecnológicas se traduce la mayoría de las veces en posiblesinterrupciones en operaciones comerciales o aprender nuevas habilidades digitales", apuntó Patricio Hernández.

Igualmente, lavulnerabilidad de datos es de las preocupaciones más grandespor parte de las pymes cuando se trata de adoptar tecnología en sus negocios. En ese sentido, los empresarios temen cuando no pueden controlar los riesgos de seguridad, pérdida de datos o violaciones a la privacidad.

Por tal motivo, la firma especializada en desarrollo de soluciones tecnológicas empresariales destacó que es clave adoptar la digitalización de procesos o ciencia de datos.Esto al revelar que es un camino prometedor para la supervivencia y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en México.

Según Patricio Hernández, los profesionales tienen el expertise de detectar los costos elevados e implementar soluciones óptimas para reducir costos e invertir en nuevas soluciones tecnológicas. Además, estos tienen la capacidad de resolver problemas sin importar la complejidad o la falta de habilidades técnicas, cuando los dueños no tienen la capacitación de trabajar con tecnología o sistemas digitales.

Para los expertos de Mibi encabezados por Patricio Hernández, las pymes a través de pequeños cambios pueden lograr grandes ventajas competitivas y definir el rumbo de un emprendimiento. Además, con ayuda de la tecnología se puede mejorar los servicios y competir con los grandes corporativos en términos de calidad de servicio y la experiencia al cliente.