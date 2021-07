Estudio revela cuántos pedidos debe hacer una aplicación de comida para ser rentable

Qué necesita una aplicación de entrega a domicilio de alimentos para poder ser rentable

El crecimiento de los servicios de aplicaciones de alimentos por mensajería como Uber Eats o DiDi Food ha sido muy grande durante la pandemia por Covid-19, principalmente en las grandes ciudades. Debido a este auge de entrega o logística de última milla, la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) estimó el número necesario de pedidos para conseguir una rentabilidad.

Tras analizar el contexto y situación, los expertos estiman que se necesitan al menos 8 mil pedidos al día para que este tipo de plataformas comiencen a ser rentables desde su funcionamiento. Eduard Álvarez Palau, autor principal de este trabajo y profesor de investigación de la facultad de economía y empresa en UOC destacó. "Es muy difícil ver una rentabilidad por sí solos con un modelo de negocio de repartición de alimentos".

Además, el hacer 8 mil pedidos al día sería el escenario más benévolo, pues si se suman todos los costos relacionados con la expansión de este tipo de aplicaciones, losservicios tienen que incrementarse a 19 mil. Durante el transcurso de la investigación, los autores analizaron datos públicos de las diferentes empresas las cuales operan en Barcelona para determinar cómo se genera el beneficio.

También, estudiaron los ingresos, desde dónde proceden directamente de los restaurantes, también valoraron los costes fijos y los costes variables que conlleva cada entrega. A pesar de esta situación, las aplicaciones de entrega de alimentos a domicilio no basan sus ingresos solo en su actividad.

Eso significa que el negocio está sustentado en dos pilares; inversores y fondos de capital de riesgo que permiten permanecer en el negocio y participar en otros modelos de negocio. "Su negocio principal es la comida, pero también participan en otros modelos de negocio, por tanto, empiezan a elegir otros giros complementarios" señaló Palau.

Gracias a estas participaciones, las apps obtienen un mayor porcentaje de su beneficio, pues su objetivo final suele atraer al mayor número de usuarios posible para ofrecerles servicios adicionales. Los expertos señalan que la entrega final del producto al cliente, está marcando una tendencia bien definida y el crecimiento demuestra la transformación que se está produciendo y va creciendo.

Según los investigadores de la UOC las aplicaciones no solo se enfocarán en repartir alimentos, sino también a obtener mejor rentabilidad a través de otras alternativas de negocio. Por ejemplo, en líneas futuras se podrá ver a este tipo de empresas no solo repartiendo comida, sino abrirse a otros servicios, sectores y no limitarse únicamente a la entrega de alimentos.