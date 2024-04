Criterios ESG, una de las prioridades para los CEO en el mundo empresarial

Entre 2023 y 2024 la priorización de criterios de gobernanza corporativa, ambiental y social (ESG) entre las empresas creció un 30%

La consultora Arthur D. Little presentó su reciente informe "CEO Insights 2024, Positive in an Uncertain World". En el cual más de 300 compañías de diversos sectores, con una facturación mayor a los mil millones de dólares anuales, fueron consultadas en torno a 4 ejes temáticos. Estas fueron, perspectivas positivas del futuro, estrategias de crecimiento actuales, la Inteligencia Artificial como motor de cambio de paradigma de la recapacitación y los cambios en las prioridades en torno los criterios de gobernanza corporativa, ambiente y social (ESG, por sus siglas en inglés).

Durante la presentación, a la cual asistió NotiPress, representantes de Arthur D. Little destacaron su investigación reveló hallazgos importantes sobre los ESGen el sector empresarial a nivel global. Principalmente, se identificó que los ESG se convirtieron en una prioridad, incluso posicionándose a la par de otros aspectos parte de "negocio habitual". Como lo son la adopción de tecnologías y la preparación ante el entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VUCA) del entorno empresarial global.

Este hallazgo se basa en la comparación de los resultados de los informes correspondientes a 2023 y 2024. Así, mientras el año anterior, solo 41% de los CEO dio mayor prioridad a los ESG sobre otras actividades, en 2024 cerca del 71% señaló estas iniciativas como prioridades. Además, en cuanto a su aplicación, 77% de los ejecutivos aseguró tener unenfoque holístico y claro para incorporar estos criterios en toda su organización.

De esta forma, la implementación de las iniciativas dentro de las corporaciones requiere de analizar cómo pueden ser incluidos los ESG en cada una de las actividades, departamentos y empresas. Esto a la vez que se monitorea el progreso en torno al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidadde cada organización.

Rodolfo Guzman, managing partner de Arthur D. Little en América Latina, otorgó una entrevista para NotiPress en torno a la evolución de prioridades de los CEO en relación con la aplicación de los ESG en las estrategias comerciales de las organizaciones. En esta, refirió, al formar parte de las estrategias integrales de las empresas, las ESG permite abordar de manera estratégica diversos temas y problemáticas de manera continua. Como parte de los factores a tomar en cuenta en las ESG, destacó, la sostenibilidad, la descarbonización, el cuidado ambiental, la responsabilidad social, transparencia y gobernanza.

"La mayoría de las empresas hacen su planeación a tres o cinco años, pero van actualizándola cada año". De este modo, explicó,es fundamental que las organizaciones modifiquen sus estrategias comerciales y operativas,siempre teniendo como prioridad los EGS como tema central en la definición de las mismas.

Por otra parte, Guzman, describió que actualmente, el Gobierno de México se centra en definir políticas estatales en torno a las prácticas y estrategias verdes. Por lo cual, las empresas internacionales se mantienen a la espera de definiciones más claras de estas políticas respecto al sector privado. Sin embargo, indicó, existe gran expectativa en torno al crecimiento de las energías renovables dado el incremento de demanda de energía en el país.

De este modo, Guzman indicó que impulsar el crecimiento de la adopción de energías verdes, como en el caso del proyecto gubernamental del Plan Sonora, requierealinear los criterios de sostenibilidad corporativa, ambiental y social con los de las organizaciones gubernamentales.