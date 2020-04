Con condiciones AMLO no se opone al plan de financiamiento de BID

Respecto a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ejecutivo reiteró “no me opongo”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su habitual conferencia matutina de Palacio Nacional presentó a Horacio Duarte, nuevo titular de la Administración General de Aduanas, quien reemplazará a Ricardo Ahued. AMLO mencionó, Duarte es un "hombre íntegro" con la confianza del gobierno y ayudará a combatir la corrupción en las aduanas. En este sentido, en la conferencia también se tocaron temas como el plan de financiamiento de BID, la situación actual de México en materia de coronavirus y salud y el balance de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

"Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de Aduanas, es el licenciado Horacio Duarte que sustituye a Ricardo Ahued" dio el anuncio el Ejecutivo. "Vamos a ayudar a Horacio para limpiar las aduanas, y me canso ganso que lo vamos a lograr".

Por otro lado, el presidente de México reiteró, el plan de reactivación de la economía es una oportunidad en función de demostrar el fracaso del modelo neoliberal en el gobierno. "No vamos a endeudar al país, estamos aplicando política de austeridad, se está apretando el cinturón el gobierno, es una diferencia importantísima". AMLO calificó el actual "modelo neoliberal" como antipopular, entreguista, ineficiente, fracasado y productor de miseria pública.

#Salud | Hospitales de México necesitan energía eléctrica ininterrumpida para los pacientes de Covid-19



➔ https://t.co/rlakK1JrKa pic.twitter.com/TklB4L8Smy — My Press (@mypress_mx) April 25, 2020

Asimismo, Jorge Alcocer, secretario de Salud presentó el informe en materia de la situación pandémica vivida en México y el mundo a raíz del coronavirus. El secretario refirió a México como "un paciente" y mencionó, "le informo que el paciente [México] está en buenas condiciones, su pulso está muy bien, no hay arritmias, eso está sustentado en un camino de tres meses que llevamos en ello".

Respecto a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ejecutivo reiteró "no me opongo". No obstante, advirtió no debe ser a costillas del erario, "además eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos". AMLO mencionó, lo que no quiere el gobierno es que esos créditos pasen a ser deuda pública.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Según el canciller, Nueva York es la zona más complicada respecto a contagios y fallecimientos; al 28 de abril han muerto 448 mexicanos por Covid-19 y 10 mil 547 han sido repatriados.

De esta manera, AMLO no se opuso al plan de financiamiento de BID, pero tiene condiciones, es decir, si los créditos no se pagan no se convertirán en deuda pública y no será a costa del erario. Asimismo, el Ejecutivo anunció, invitará a 337 médicos mexicanos a sumarse al combate contra el Covid-19.