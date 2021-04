¿Cómo han evolucionado las opciones de financiamiento para pymes en México?

Aceleradora Válzer lanza concurso para pymes XPANDIUM 2021, dirigido a negocios con potencial de crecimiento

Pese a que el final de la pandemia de Covid-19 se ve cerca, el avance de las pymes en cuanto a acceso a financiamiento para posicionarse tras la crisis sigue siendo lento. Ello, en un contexto donde 87% de estas reportaron alguna afectación por la pandemia de Covid-19 y 20.8% cerraron definitivamente durante 2020. No obstante, además de la falta de canales de financiamiento en instituciones bancarias tradicionales, las pymes se enfrentan a un gran desconocimiento en cuanto a formas de acceder a recursos monetarios.

Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), en los últimos 10 años el monto de las inversiones realizadas por fondos de inversión en modalidad semilla, Venture Capital y Series A y B se ha multiplicado casi 10 veces. La misma asociación ha reconocido cerca de 126 fondos de inversión Venture Capital, haciendo hincapié en que el 2021 es el momento de invertir en proyectos mexicanos, esto con el fin de mover la economía interna.

Con esto en mente, expertos de la aceleradora de negocios Válzer compartieron en exclusiva para Notipress algunas de las formas de financiamiento disponibles para potencializar el talento de los negocios. Antes de solicitar un instrumento de financiamiento, mencionaron, es necesario entender lo que necesita su negocio y tener claro hacia dónde se quiere llegar, por lo que deben considerarse varias opciones.

En primer lugar, se encuentran las 3F´s, por sus siglas en inglés "Family, Friends and Fools" (Familia, amigos y tontos), una opción fácil y rápida de conseguir dinero sin tener la necesidad de acudir a fondos privados. Pedir dinero a amigos o familiares tiene grandes ventajas, entre ellas no tener que fijar garantías, tasas de intereses o plazos de devolución. Entre algunas desventajas, destaca que las cantidades prestadas suelen ser reducidas; y, si el proyecto no funciona, la imagen de los emprendedores y sus relaciones corren un gran riesgo.

Uno de los financiamientos más populares para pymes están las incubadoras y aceleradoras, las cuáles son instituciones encargadas de acoger a una serie de startups y acelerar su crecimiento. Estas se encargan de todo su proceso inicial, desde la configuración de su modelo de negocio, estrategia de captación de clientes y hasta la atracción de financiamiento.

De igual manera, el crowdfunding es un esquema de financiación colaborativo, el cual pone en contacto a los emprendedores con diferentes inversores que aceptan apostar por la empresa. Este es asimismo uno de los métodos más populares hoy en día; pues 77% de las empresas recurrieron a esta en 2020, de acuerdo con Jorge Terrazas, director de comunicación de BBVA México. Es común que este tipo de procesos se lleve a cabo través de una plataforma online, como Cumplo, donde se describe el proyecto, la cantidad requerida y los beneficios al inversor.

Venture Capital o los fondos de capital riesgo se han puesto muy de moda, son una fórmula de financiación utilizada por empresas innovadoras experimentando un proceso de expansión. Estos fondos son gestionados por sociedades especializadas que invierten sus recursos con el objetivo de vender su participación en un futuro y obtener mayores beneficios. Poco conocidos, los inversionistas ángel son personas físicas que buscan impulsar el desarrollo de proyectos aportando capital y valor añadido a los emprendimientos en las primeras etapas de vida.

Entre las opciones de financiamiento para pymes más populares en los últimos años, se encuentran los concursos, pues cada vez hay más eventos donde las empresas pueden participar por un financiamiento. Uno de ellos es XPANDUM 2021, un programa de selección desarrollado por Válzer, el cual ofrece a emprendimientos mexicanos la oportunidad de acceder a recursos financieros y operativos. La convocatoria, abierta hasta el 15 de mayo 2021, está dirigido a las personas con una idea de negocio clara o un proyecto de negocio ya operando con o sin ingresos, pero que consideren rentable, escalable y replicable. Ofrecen el financiamiento necesario para potencializar sus ideas, además de acercamiento con expertos que brindan asesoría de por vida.