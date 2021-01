Biografía de Donald Trump sin datos en el sitio web del Departamento de Estado

Sitio web del Departamento de Estado muestra biografía sin datos de Donald Trump

El sitio web del Departamento de Estado, muestra el 11 de enero de 2021, la biografía de Donald Trump sin datos. Incluso el sitio web indica, su mandato finaliza el 11 de enero de 2021 a las 19:40 (otros medios indican a las 19:22). El misterioso evento, no queda claro si es parte de un hackeo informático, es información real o un error, aunque es probable se haya tratado de un error o de piratas informáticos que vulneraron la seguridad. El hecho ocurre el mismo día en que demócratas presentaron el papeleo para un pedido de juicio político al Presidente de Estados Unidos, derivado de los incidentes ocurridos en el Capitolio.

#Internacional | Facebook, Twitter y Shopify suspenden cuentas de #DonaldTrump tras incitar episodio de disturbios en el capitolio



➔ https://t.co/l23NMOUtnI pic.twitter.com/QyJbdbcnvY — My Press (@mypress_mx) January 8, 2021

Donald Trump debe entregar el poder a su sucesor Joe Biden el 20 de enero de 2021, pero según la biografía de la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, su mandato finaliza el 11 de enero de 2021. NotiPress analizó publicaciones de diversos medios de comunicación alrededor del mundo y detectó que la hora que indica como finalización del mandato del presidente Trump es diferente. Esto sugiere la posibilidad de un posible hackeo a la página web del Departamento de Estado.

No hay ningún anuncio oficial de Trump, renunciando a la presidencia de Estados Unidos y otras biografías de otros presidentes, también están sin datos en State.gov. La situación podría deberse a una publicación con errores o que el sitio haya sido pirateado. El Departamento de Estados no ha emitido un comunicado sobre la situación. Más tarde, el portal web redirigió a un error 404 (página web no encontrada).

#Economía | 20% de los mexicanos señalaron el tener un menor ingreso como la principal barrera para mantener un ahorro.



➔ https://t.co/VkobBOmYc7 pic.twitter.com/PnMTGfZ80J — My Press (@mypress_mx) January 8, 2021

El presidente estadounidense Donald Trump enfrenta llamados a renunciar después de los ataques contra el Congreso de Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas, solicitaron la invocación de la Enmienda 25, para destituir de forma inmediata a Trump de su cargo. Se espera, la Cámara vote sobre la viabilidad de un segundo juicio político al mandatario estadounidense, por los hechos ocurridos en días recientes. Por su parte, redes sociales tomaron la iniciativa de bloquear indefinidamente sus cuentas. Sin embargo es curioso, su biografía se muestre sin datos, en medio del escándalo.