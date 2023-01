AMLO confirma que DHL traslada sus operaciones de carga al AIFA

Vuelos de carga deberán de trasladarse al AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obradorinformó que la empresa de paquetería DHL migrará todas sus operaciones alAeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De acuerdo con el mandatario, el traslado se realizará a finales de febrero y él mismo atestiguará el aterrizaje de los primeros aviones de la carguera.

López Obrador explicó que DHL operará entre uno y dos aviones de carga diariamente. La decisión de la compañía hizo que el presidente destacara su comportamiento y por medio de una nota se le informó de la llegada del primer avión. En ese sentido, la empresa invitó al presidente a recibir el primer vuelo de cargo en el AIFA.

DHL tomo la decisión después de que el Gobierno de México decidiera suspender los vuelos de carga en elAeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para liberar espacio. El 17 de enero se dio a conocer que el gobierno preparaba un decreto para trasladar los vuelos de transporte de carga al AIFA.

Asimismo, López Obrador confirmó que a partir de que los aviones de DHL inicien operaciones en el AIFA, entrará en vigor el cierre del AICM a estas operaciones.

Las demás empresas solicitan al mandatario una prórroga a los 90 días para la mudanza establecidos en el decreto. Sin embargo, AMLO dice que las compañías cargueras están esperando que termine su gobierno para negociar nuevas condiciones.

De acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), la decisión del gobierno tiene como objetivo reducir las tarifas de los vuelos. Sin embargo, en información compartida con NotiPress, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadoresy presidente de Frente por la Defensa de Aviación Mexicana (FDAN), Ángel Domínguez Catzin, aseguró que la amenaza del cabotaje en México no ha dado un paso atrás. Sobre esta iniciativa, Gual Ángeles comentó que el cabotaje no bajará las tarifas si no existe un marco promotorde operaciones en el AIFA.