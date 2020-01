Amazon apuesta al autoservicio mediante lockers en México

México fue elegido para instalar lockers inteligentes

Amazon optó por extender el uso de sus lockers para la entrega de productos. Iniciando en países como Estados Unidos y España, ahora están disponibles en México. El Amazon Hub Locker permite la recepción de paquetes y una vez entregado el producto en el casillero, notifica al usuario y envía un código para retirar la compra. Uno de los beneficios con la llegada de estos casilleros es no depender de otra persona, además de dar seguridad a los productos. Y lo más importante, es un servicio gratis.

En lugar de recibir el paquete en casa o la empresa, el usuario puede optar por una entrega en Amazon Hub Locker y retirar el pedido en el día y hora de preferencia. Todo bajo un concepto de autoservicio. Cuando el paquete sea depositado en el casillero, llegara una notificación vía correo electrónico, se incluirá un código único para retirar la compra, dirección y horario del locker seleccionado.

Los primeros casilleros se instalaron en algunas colonias de la Ciudad de México como: Roma, Cuahutémoc, Del Valle, Hipódromo Condesa, Álamos, Nápoles y Narvarte Poniente. De acuerdo con Jorge Quiroga, director general de TodoRetail, empresa desarrolladora del negocio de Amazon en México, en 2020 se prevé la instalación de aproximadamente 400 lockers.

Se debe tomar en cuenta, al depositar el paquete en los contenedores del gigante de retail, se tendrá un lapso no mayor a 3 días para recoger las compras; si no se acude por el paquete, Amazon hará la devolución del mismo y al comprador se le hará un reembolso. No se tendrán cargos adicionales por el uso de los casilleros en el envío estándar. El envío gratis pueden no estar disponible en algunos Amazon Hub Locker en entregas dentro del mismo día.

Habrá productos no elegibles para la entrega en casilleros, dependiendo el tamaño y peso del mismo. Además, debe ser vendido por Amazon y el valor del paquete debe ser inferior a los 20,000 pesos. Asimismo, el producto no debe contener materiales peligrosos. Es probable que algunos contenedores estén llenos cuando llegue la compra, esas ubicaciones no estarán disponibles en el mapa, por lo que se deberá elegir otro punto de entrega.

Con esta innovación de autoservicio, Amazon reducirá los problemas a los que se enfrentan tanto mensajeros como compradores a la hora de entregar y recibir los productos. Mediante estos lockers, se evitará tener que esperar al mensajero en la casa o empresa. Esta nueva forma de entrega elegida por el gigante de comercio electrónico traerá, entre otros beneficios a los clientes, seguridad en la entrega de paquetes.