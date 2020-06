Tabúes que hay que romper sobre el VIH en tiempos de Covid-19

En pleno 2020 todavía existen una serie de tabúes sobre el VIH y es momento de romper con ellos

La Covid-19 sigue generando temor por contagiarse en una gran parte de la población, sin embargo, hay otro virus surgido desde la década de los 80 viviendo entre nosotros y que después de generar pánico al conocerse, se ha ido difuminando al paso de los años el miedo a su existencia.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) lleva una cifra de fallecimientos de 39 millones de personas desde los primeros casos hace 40 años. El miedo quizá se va desvaneciendo con el paso del tiempo tal vez por una desensibilización sistemática, pero si algo permea aún en nuestra sociedad son los tabúes, la ignorancia y la discriminación para con las personas que viven el virus.

#Salud | Los nuevos métodos de enseñanza virtuales, causados por la pandemia de #Covid_19, han repercutido en retos emocionales para los estudiantes y sus padres



➔ https://t.co/B8p5sm9MJm pic.twitter.com/Ngrf4ILJDC — My Press (@mypress_mx) June 11, 2020

En principio, es importante diferenciar VIH y SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) pues no son sinónimos: Es común que cuando algunas personas se enteran de la situación de alguien viviendo con VIH, inmediatamente piensan que tiene SIDA. El VIH es el virus el cual se introduce en el cuerpo, el SIDA es cuando se hace presente la enfermedad y es solamente la última etapa de desarrollo del virus. Una persona viviendo con VIH no está enferma, simplemente es portadora de una infección fácilmente controlable, y puede desarrollar su vida como cualquier persona, el vivir con VIH no es limitante para realizar cualquier actividad.

Además a diferencia de lo sucedido en la década de los ochenta, un diagnóstico positivo de VIH no es una sentencia de muerte. Existen muchos tratamientos antirretrovirales, cada día salen al mercado nuevos y más eficientes, permitiendo a las personas seropositivas tener una esperanza de vida similar a la de las personas seronegativas.

Para México, el tratamiento es proporcionado de manera gratuita por el Estado y no sólo eso, se realiza un seguimiento de cada usuario en las clínicas especializadas para tratar esta infección con revisiones periódicas y exámenes generales haciendo que muchas veces las personas seropositivas sean más conscientes de su estado de salud que el resto de la población.

#Internacional | Las protestas del movimiento #BlackLivesMatter en Estados Unidos es a lo que se enfrenta el país en su retorno a las actividades económicas



➔ https://t.co/KXV0UD9JyU pic.twitter.com/OBZXKn6miZ — My Press (@mypress_mx) June 16, 2020

Otra pregunta rondando por redes sociales es si una persona seronegativa puede tener una relación sexo-afectiva con una persona seropositiva, y definitivamente la respuesta es sí. Deben tomarse las precauciones debidas como en cualquier relación en donde no está el VIH de por medio. El uso de preservativos no sólo evita la transmisión del VIH sino de las demás infecciones de transmisión sexual existentes. Además, y algo de vital importancia, es que si tu pareja seropositiva se ha apegado a su tratamiento llegará pronto a ser considerado indetectable. Esto significa el éxito de los medicamentos los cuales han reducido tanto la cantidad de virus en su cuerpo que las probabilidades de transmitirlo a su pareja sean prácticamente nulas. A esto se le ha llamado "indetectable es igual a intrasmisible", por ello es importante adherirse al tratamiento tanto para conservar la salud si se es portador del virus y como protección para tus parejas.

Son importante las palabras utilizadas a la hora de hablar de la transmisión del virus. Y sí, subrayo la palabra "transmisión" y no "contagio". La diferencia radica en que la primera palabra indica un nivel de responsabilidad de todas las partes, ya que no protegerse con un método de barrera es una decisión a tomar por todos los involucrados en el acto sexual. El contagio es distinto, no depende de una decisión sino de un caso fortuito. Hay ocasiones, ciertamente donde algunas personas no pueden tomar esta decisión pero de ello hablaremos en un siguiente artículo.