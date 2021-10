¿Poligamia para todos? 4 mitos falsos de la religión “mormona”

Cuatro mitos que la religión mormona desmiente sobre sus creencias

Ante una apertura de la diversidad religiosa en México, uno de los grupos con mayor conocimiento durante los últimos años ha sido la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como mormones. Al ser una de las religiones con más presencia en el país, la iglesia también tiene algunos mitos muy populares en cuanto actividades principales, costumbres y tradiciones.

Por ejemplo, la poligamia, la cual fue instituida durante los comienzos de la iglesia en 1831 por su fundador Joseph Smith aunque más tarde, en 1890 se retiró. Sin embargo, al quedar fuera de la congregación, se retiró esta práctica del matrimonio plural argumentando que ya no formaba parte de sus creencias religiosas.

Otro mito común entre la sociedad sobre los mormones es que son millonarios o poseen grandes fortunas, esto dicho por la misma iglesia es falso. La realidad dista de la fantasía, ya que la comunidad desde temprana edad se les inculca a ser responsable con el dinero y saber invertir. Por ello, tener una buena gestión de bienes es uno de los pilares fundamentales de los mormones, además de la educación, ciencia y la preparación profesional.

Uno de los mitos más populares entre las personas es que los mormones son una secta, pero la realidad es que las sectas se caracterizan por su desapego a las normas tradicionales. Ello va en contra de las creencias principales, informó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a NotiPress. Esta iglesia abre las puertas y programas al público en general y tiene como principal doctrina estar "sujeta a las leyes y gobernantes sin excepción alguna".

Asimismo, al hablar de bodas también existen diversos mitos para sus creyentes, donde destaca el adiós a los vestidos de novia. En un inicio, se tenía la creencia de que los mormones no podían vestir los habituales vestidos y trajes de novios. No obstante, esta afirmación resulta ser falsa, pues las novias en la ceremonia utilizan un vestido discreto de color blanco con aspectos de diseño minimalistas.

Si bien, la mayoría de los mitos sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están centrados en el matrimonio. La realidad es que sus creencias están cimentadas en el matrimonio el cual es una parte vital del plan de Dios para sus hijos. Para los mormones, la familia es el núcleo de un desarrollo pleno; a su vez, el matrimonio como institución apuntala el amor, paciencia y valores a sus creyentes.