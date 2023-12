La impactante historia detrás del documental Julia, no te cases de Pablo Levy

Levy busca desterrar los enigmas del divorcio de sus padres con Julia, no te cases

Por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios en 2022, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, detrás de cada cifra, hay historias de niños y padres que su vida cambia radicalmente. Pablo Levy, director de Julia, no te cases, retoma su propia experiencia en su obra.

Durante la Semana del Libro Argentino en México, de la mano de la Embajada de Argentina en México, se realizó una ronda de pitching para fomentar la adaptación de obra editorial a formato audiovisual. Levy destacó por su propuesta que muestra una parte muy personal del argentino: el divorcio de sus padres.

Según cuenta el director de la productora argentina AZAR CINE, Julia, no te cases empezó con la idea de hacer una serie de ficción, en el contexto de propia separación del cineasta en época de pandemia. Bajo los estereotipos de que con los hombres "se habla de plata" y con las mujeres "de sentimientos", Levy se acercó con su madre para hablar sobre su crisis de pareja y comenzó a grabar las conversaciones. Sin embargo, al ser hijo menor de cuatro de padres separados, pensó que sería mejor contar la historia de sus padres, pero desde la perspectiva de su madre.

Levy descubrió otra cara de su madre gracias a su acercamiento, escuchando sus historias sobre sus amoríos, sueños y aspiraciones. "Mi madre se saca el rol de madre y empieza a hablarme como mujer, casi sin darse cuenta", expresa el director.

Aunque miles de familias han pasado un divorcio, la experiencia de cada uno de ellos es diferente. El director busca llevar a la ficción la historia de su madre, una mujer que emprendió su divorcio en medio de una sociedad que juzgaba a quienes lo hicieran.

En su pitch, con acceso para el equipo de NotiPress, el autor se cuestionó, ¿cómo hicieron para separarse después de cuatro hijos? Fue así como decidió entablar conversaciones con su madre para conocer el trasfondo de la relación de sus progenitores.

Un elemento particularmente interesante, señaló, es el cuarto de sus padres. Según explicó, ambos mostraban una fachada de felicidad ante la sociedad, pero a puertas cerradas pasaba otra realidad. Por ello, quiere llevar el documental a la ficción, para saber qué pasaba cuando las luces se apagaban en ese cuarto.

Conocer la versión de su madre, le permitió descubrir una parte que no conocía, le permitió conocer a una mujer apasionante, aseguró Pablo Levy. De esa manera, empezó a armar la historia según lo narrado por su madre. Algo a destacar, es que para el director,su padre no es un villano, incluso aseguró que no hay villano en esta historia. Aunque lo anterior, no exime a Levy de señalar la vida de su madre como una tortura.