Estas son las nuevas series que vienen en camino a través del streaming

Los espectadores están a la espera de los estrenos y la continuación de las temporadas ante la contingencia

Actualmente estamos viviendo el auge de la televisión internacional, puede disfrutarse de series, películas y documentales pertenecientes a diversos países gracias a todas las plataformas de streaming existentes. Hay en puerta grandes producciones que tienen a todos los seriéfilos ansiosos de que lleguen a sus pantallas, NotiPress recomienda algunas de ellas.

Una de las series más esperadas desde hace mucho tiempo es Fundación, basada en los libros de Sir Isaac Asimov, uno de los escritores de ciencia ficción más reconocido de todos los tiempos. Después de que varias cadenas se disputaran los derechos de esta obra, finalmente Apple TV lanzó el trailer de la primera temporada. La producción es de Skydance Televisión bajo el mando de David S. Goyer y Josh Friedman quienes tienen el reto de representar mil años de narración en la que científicos deben salvar el imperio galáctico basados en una ciencia llamada psicohistoria. La serie llegará a las pantallas en 2021.

¿Cómo ganarse a los nuevos consumidores?



La llegada de los servicios #streaming de video, música y videojuegos trajo consigo un mar de opciones entre las cuales los nuevos consumidores pueden elegir para gastar su tiempo y dinero.

????https://t.co/6m2NEJTpeR pic.twitter.com/usiZDSEbhE — My Press (@mypress_mx) May 3, 2019

Disney+ no ha llegado a México todavía, pero ya tiene uno de los mejores espectáculos de Broadway en su catálogo: Hamilton, el musical de Broadway. Con libreto, letras y música del mexicano Lin-Manuel Miranda retrató la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, historia musicalizada con ritmos urbanos. Un espectáculo imperdible.

Margaret Atwood escribió en 1985 la novela distópica El cuento de la criada (The Handmaid's Tale), una distopía religiosa en donde la tasa de natalidad ha bajado debido a la esterilidad de la mayoría de las mujeres, como sólo algunas tienen la capacidad de llevar a cabo un embarazo, se volvieron proveedoras de hijos para las élites, perdiendo sus derechos. Desde su primera temporada la serie ha sido galardonada con diversos premios siendo una de las principales apuestas de la plataforma HULU. Debido a la crisis sanitaria internacional la temporada número 4 será emitida en 2021.

Otra de las series más aclamadas por la crítica es The Good Fight, un spin- off de la serie legal The Good Wife, protagonizado por Cristine Baransky y Crush Jumb. El spin-off toca temas de actualidad con la característica manera de contar historias y temas controversiales de Robert y Michelle King, como movimientos feministas radicales, fraudes bancarios, críticas directas al gobierno de Donald Trump y los huecos legales que existen con relación a la transexualidad. La cuarta temporada que también debió ser pausada por la Covid-19. Esta serie puede verse a través del servicio de video bajo demanda de CBS.