Deporte y actividad física son la clave del empoderamiento de las mujeres mexicanas

Mujeres pueden empoderarse al realizaruna actividad física o deporte

Correr, jugar baloncesto o futbol, practicar artes marciales o solamente hacer ejercicio en el gimnasio son algunas de las actividades favoritas de miles de mujeres mexicanas. Además de brindar beneficios como reducir los riesgos a la salud y aumentar las posibilidades de vivir una vida más larga, son una pieza clave para empoderar a las mujeres.

Ya sea la satisfacción de ganar o cumplir una meta personal, realizar algún deporte permite a las mujeres y niñas tener una fuente de empoderamiento. Favorece el bienestar físico y psicológico, los cuales son elementos fundamentales para conseguir el crecimiento personal, para la autoestima y generar relaciones sociales.

Según el reporte Women and Sport, las mujeres que participaron en actividades deportivas durante su vida escolar tienen un 76 por ciento en mantenerse interesadas en los deportes el resto de su vida. Eso no significa que quienes no lo hicieron no puedan interesarse, pues actividades como la carrera de Kotex permite a más mujeres lograr un crecimiento personal, aumentar su autoestima y generar relaciones sociales.

De acuerdo con un comunicado, al cual NotiPress tuvo acceso, la carrera Vuela una, Volamos Todas, contó con la participación de más de dos mil 500 corredoras. La cita se dio el 21 de octubre en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Esta carrera buscó ser un acto de resistencia contra los obstáculos a los cuales las mujeres se enfrentan diariamente. Los cuales van desde las brechas de género, acoso y hostigamiento, los estereotipos de género y la carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado.

Regina Celorio, directora de negocios de hogar y protección femenina de Kimberly-Clark de México, comentó que esta carrera no solo es deportiva, sino untributo a la solidaridad entre mujeres.

El 19 de abril de 1967, Katherine Switzer cambió la historia del deporte al burlar la prohibición que impedía a las mujeres competir en un maratón. Con el dorsal 261, compitió en el maratón de Boston, logrando terminarlo en 4 horas y 20 minutos. Después de 56 años, ese acto todavía permite que millones de mujeres se empoderen al participar en actividades físicas.

Al igual que Switzer, la carrera fue un parte aguas en laplataforma de responsabilidad social de la marca. Su objetivo es impactar positiva y directamente a más de ocho millones de mujeres mexicanas para 2025.

En el evento participaronLety Shahagun, Evelyn Guijarro, Ximena Duggan, Paulina Cervantes, Paulina Molina, Fernanda Cervantes, Mariazel y Titi Jaques. Todas son mujeres que se caracterizan por alzar la voz para apoyar movimiento en pro de la equidad y bienestar femenina.