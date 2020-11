Cinco series de la plataforma Disney Plus que no te puedes perder

Durante su primer día de lanzamiento, Disney Plus adquirió 10 millones de usuarios a nivel mundial

Con la llegada de Disney Plus al mercado del streaming en México, Netflix y Amazon tienen un nuevo rival a quien vencer y es momento de saber qué tipo de contenido tiene en su plataforma la compañía más poderosa del entretenimiento. Según cifras de la empresa Walt Disney, la aplicación Disney Plus alcanzó en el primer día de lanzamiento los 10 millones de usuarios a nivel mundial.

En un inicio Disney Plus estuvo disponible el 12 de noviembre de 2019, solo para Estados Unidos y Reino Unido y un año después, es posible ver todo el catálogo de películas, series y documentales originales de la empresa en América Latina. Por esa razón, NotiPress presenta las 5 series que estarán disponibles en la plataforma.

Una de las series más aclamadas por la audiencia de la plataforma, especialmente los fans de Star Wars, es The Mandalorian. Tras las historias de mandalorianos destacados como Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de la Guerra de las Galaxias. El protagonista es un solitario pistolero que pasa por una serie de aventuras lejos de la autoridad de la Nueva República. Según la propia empresa, cada capítulo de la serie costó cerca de 15 millones de dólares durante la primera temporada estrenada en noviembre de 2019.

Por la parte de los documentales,The Imagineering Story resulta imperdible para los fanáticos de Disney. Esta serie documental compuesto por 6 capítulos lleva a conocer la historia y el detrás de cámaras de los distintos parques de diversiones del mundo Disney. Como su título lo indica, es un homenaje a los hombres y mujeres quienes han dedicado gran parte de su vida a diseñar y hacer realidad cada uno de los parques durante más de seis décadas.

Tras la compra por 71 mil 300 millones de dólares de 20th Century Fox, Disney Plus incluye una de las series más famosas de la cadena, Los Simpson. Aunque por ahora no están disponibles todas las temporadas de la familia amarilla en América Latina, los fanáticos de la serie podrán disfrutar las temporadas 29 y 30.

Diego Lerner, presidente de Walt Disney Company en América Latina, declaró que solo hay dos temporadas de Los Simpson, porque aún pertenecen los derechos de transmisión a la cadena de televisión de paga FOX. "La serie es parte de la columna vertebral del canal en la región de Latinoamérica y su intención hasta el momento es no llevar por completo todas las temporadas", detalló.

Once Upon a time, es otra de las series que estarán disponibles en Disney Plus. La serie, propiedad de ABC, quien también es filial de Disney da un nuevo giro a muchos personajes clásicos de los cuentos de hadas. La serie de siete temporadas narra las experiencias de Swan en Storybrooke y sus alrededores, involucrando a todo tipo de héroes y villanos de las más famosos películas de Disney.

Becoming, una serie documental producida por la estrella de basquetbol LeBron James, narra las historias de vida de varios artistas y atletas de talla mundial en sus lugares de origen. Celebridades que van desde el cantante Adam Levine hasta el jugador de futbol americano Rob Gronkowski, visitan lugares que jugaron un papel clave en su educación.

El mundo de Disney ahora se amplía a los servicios digitales, y con Disney Plus, será un gran contendiente para liderar el mercado de streaming. La plataforma cuenta con un catálogo muy extenso integrado por contenido de National Geographic, Pixar, ABC, ESPN, FOX, Marvel Universe y Star Wars.