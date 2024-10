Yuki Kusumi, CEO de Panasonic, será el orador principal en la apertura del CES 2025

El CES 2025 tendrá como principal orador a Yuki Kusumi, CEO de Panasonic

Recientemente, la Consumer Technology Association (CTA) anunció que Yuki Kusumi, CEO del Grupo Panasonic Holdings Corporation, será el orador principal en la apertura del CES 2025, el encuentro tecnológico más importante del mundo. El presidente de la CTA, Kinsey Fabrizio, se reunió con Kusumi en Tokio para discutir las expectativas del evento y el enfoque de Panasonic en su participación.

El CES es reconocido globalmente como el espacio donde las marcas más destacadas se reúnen para hacer negocios y establecer nuevas alianzas, además de ser un campo de pruebas para tecnologías de vanguardia. Kusumi, conocido por su enfoque en la innovación y la transformación digital, destacó su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra los problemas ambientales. "El legado de contribución social del Grupo Panasonic, basado en nuestros siete principios fundadores, sigue impulsando nuestras acciones mientras trabajamos para cumplir la visión de nuestro Fundador de hacer que hoy sea mejor que ayer y mañana mejor que hoy", declaró Kusumi.

Para la edición de 2025, Panasonic estableció el lema "WELL into the Future", el cual refleja su compromiso con la innovación y la resolución de problemas sociales. Kusumi adelantó que la firma, en colaboración con socios estratégicos, continuará trabajando en iniciativas que aborden la crisis climática mediante tecnologías de energía verde y prácticas de economía circular. Estas iniciativas, afirmó, son parte del compromiso de Panasonic no solo con la creación de productos innovadores, sino también con un enfoque empresarial que prioriza la sostenibilidad.

Gary Shapiro, director ejecutivo de la CTA, resaltó la relevancia de la participación de Kusumi en el CES: "Bajo el liderazgo del Sr. Kusumi, es probable que la última visión de Panasonic para un futuro de energía inteligente y bienestar vuelva a revolucionar los mercados". Shapiro también señaló que Panasonic, desde su primera participación en el CES en 1967, es un actor clave en la evolución de la tecnología que mejora la calidad de vida de las personas.

Durante su conferencia inaugural, Kusumi presentará nuevas iniciativas que buscan mejorar la sostenibilidad de la sociedad, así como la salud, la comodidad y la seguridad de las personas. Estas tecnologías innovadoras estarán centradas en la energía inteligente y el bienestar familiar, reflejando las décadas de trabajo de Panasonic en el desarrollo de soluciones que priorizan a las personas y el medio ambiente.

La conferencia de Kusumi se llevará a cabo el 7 de enero de 2025 en el salón de baile Palazzo del Venetian, en Las Vegas, tras el discurso sobre el estado de la industria de la CTA a las 8:30 a. m. (hora del Pacífico). Con esta presentación, se espera que Kusumi ofrezca una visión de cómo la tecnología afectará múltiples aspectos de la vida cotidiana en los próximos años.