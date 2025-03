Videovigilancia en la nube: la apuesta de VIGI by TP-Link en México

Empresas buscan reducir costos y mejorar seguridad con soluciones basadas en la nube

El mercado de la videovigilancia en México está evolucionando rápidamente, impulsado por la necesidad de soluciones más accesibles y eficientes. En respuesta a esta demanda, VIGI by TP-Link ha desarrollado una propuesta basada en la nube que permite a las empresas gestionar su seguridad sin incurrir en altos costos de infraestructura.

Durante 2023, la compañía analizó las prioridades de las empresas mexicanas en materia de seguridad y detectó que muchas enfrentaban dificultades para administrar múltiples sucursales debido a la inversión requerida en hardware, software y licencias. Ante este panorama, VIGI by TP-Link diseñó un sistema de gestión centralizada en la nube para optimizar recursos y simplificar la operación.

Cristian Hernández, Product Manager de VIGI by TP-Link, explicó a NotiPress que su ecosistema de videovigilancia incluye cámaras, grabadores y un sistema de gestión de video (VMS) basado en Amazon Web Services (AWS). "Nuestro VMS trabaja desde Amazon Web Services, lo que implica varios beneficios. El cliente que tiene varias sucursales y quiere centralizar la gestión, ya no necesita gastar más en hardware, software y licenciamiento para gestionar su infraestructura", señaló Hernández. La solución de VIGI by TP-Link permite administrar sistemas de seguridad desde cualquier lugar y elimina la necesidad de servidores físicos, VPNs e IPs fijas. Esto representa una reducción significativa de costos para las empresas.

La empresa desarrolló dos líneas de cámaras para cubrir distintas necesidades:

Ambas series cuentan con analíticos inteligentes capaces de identificar género, color de ropa y características específicas, como el largo del cabello. Además, ofrecen opciones de almacenamiento de video en la nube, con periodos de conservación que van desde una semana hasta 60 días, eliminando la necesidad de servidores físicos para almacenar grabaciones.

Lapropuesta de VIGI by TP-Link fue bien recibida en el mercado, especialmente entre empresas con múltiples puntos de venta que buscan optimizar la gestión de su seguridad. La combinación de administración remota y eliminación de costos en infraestructura ha sido un factor clave en su crecimiento.

Además, la compañía está explorando nuevas soluciones, incluyendo opciones con paneles solares para zonas sin acceso a energía eléctrica, lo que amplía las posibilidades de videovigilancia en entornos desafiantes. Con un enfoque en innovación y accesibilidad, VIGI by TP-Link se consolida como una alternativa eficiente para empresas que buscan mejorar su seguridad sin comprometer su presupuesto.