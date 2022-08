¿Por qué sigue vigente la ciberestafa de la falsa herencia nigeriana?

Aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos, la Estafa Nigeriana recobra poder en Internet

Los expertos en ciberseguridad de ESET dieron a conocer los detalles de un popular esquema de estafas basado en historias conmovedoraspara causar impacto en los usuarios de internet. La base principal de la historia es un relato dondese coloca a una persona con una enfermedad terminal y busca un heredero a quién dejarle toda su fortuna.

Sin embargo, esta situación resulta ser en todos los casos un fraude, aunque en muchos casos la historia es sustentada con datos y documentos que en apariencia son reales. Incluso, en algunos puntos los ciberdelincuentes envían contenido multimedia o realizan videollamadasde la persona enferma de corta duración falsas a quien esté interesado en cobrar la herencia.

A este tipo de fraudes se le conoce como "Estafa Nigeriana", un modelo de robo digital popular en 2020basado en la ingeniería social. Utilizan perfiles falsos a través de Telegram o WhatsApp para recopilar información, crean cuentas de abogados del supuesto personaje enfermo para darle credibilidad a la historia entre otras técnicas de engaño.

Su funcionamiento es básico, los estafadores prometen a la víctima una gran suma de dinero a cambio de un pequeño pago por adelantado para acceder al monto económico más grande. Para ello, los ciberdelincuentes cuentan una historia extraordinaria a fin de cautivar a las personas y se interesen.

Desde correos electrónicos hasta mensajes por redes sociales, los estafadores incluyen las historias y documentación falsa, pero jamás un nombre específico o a quién va dirigido. Esto último es clave para identificar si se trata de un fraude o no, ya que regularmente los delincuentes no colocan un destinatario, pues el mensaje es enviado de forma masiva y no personalizado.

En un inicio, las autoridades dieron aviso sobre este tipo de fraudes principalmente en países como España, Francia y otras regiones de Europa y no hubo más casos. Pero en julio de 2022 la Policía NacionaleINTERPOL desmantelaron una red criminal conformada por 80 personas quienes tenían en su poder cerca de 500 mil dólares y 30 mil euros.

De acuerdo con el informe compartido por ESET, este grupo criminal logró estafar a más de mil víctimas, principalmente adultos mayores. Otros reportes indican que en abril la INTERPOL detuvo a una banda criminal proveniente de Sudáfrica y quienes tenían vínculos con el grupo Black Axe. Una organización criminal de grado internacional la cual se dedica, entre otras cosas, a realizar fraudes vía online.

Para los expertos en ciberseguridad de ESET, lo principal es mantenerse alerta de mensajes con historias conmovedoras o extraordinarias donde haya dinero de por medio. Además, si solicitan datos bancarios o personales, en su mayoría se trata de una estafa, por tanto, evitar todo tipo de comunicación, eliminar los chats y no abrir ningún enlace o link incluidos en los mensajes.