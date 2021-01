Samsung presenta soluciones en robótica e IA para el hogar en CES 2021

El enfoque de la compañía durante CES 2021 fue la personalización del hogar por medio de IA y robótica

Durante el primer día del CES 2021, celebrado el 11 de enero de dicho año, la tecnológica coreana Samsung presentó una serie de innovadoras soluciones robóticas orientadas al confort y la seguridad del hogar. Ello, a través de una serie de productos entre los que se encuentran el Samsung Jet Bot 90 AI+, el Samsung Bot Care y el Samsung Bot Handy. A continuación, NotiPress recopila algunas de sus principales características y funciones, dadas a conocer a través de la conferencia titulada Better Normal for All.

Por una parte, Samsung introdujo el Jet Bot 90 AI+, un robot aspiradora dedicado a la limpieza y vigilancia remota del hogar. Este utiliza sensores LiDAR y sensores 3D para reconocer objetos y diseñar patrones de limpieza óptimos. Ello, con el propósito de evitar que el robot entre en contacto con materiales frágiles o que puedan interferir con su funcionamiento, como cables, calcetines u objetos de cristal.

Además, incorpora una cámara y detector de movimiento, implementaciones que permiten vigilar la casa cuando se está fuera, entre otras funciones como atender a las mascotas. Lo último, gracias a sus capacidades de integración con los diversos electrodomésticos de Samsung que conforman el ecosistema tecnológico para el hogar, como dispensadores de comida, controles de temperatura o televisores.

Otro robot diseñado para asistir en tareas e interactuar con objetos en el hogar es el Samsung Bot Handy. Con herramientas similares al Jet Bot, este cuenta además con un brazo robótico, lo que le permite identificar objetos y la forma más óptima de tomarlos sin provocarles daño. Durante la demostración, se presentaron algunos contextos en los que sería de utilidad, como a la hora de acomodar y preparar una mesa antes de una comida o reunión.

También se presentó el Samsung Bot Care, un asistente robótico capaz de examinar el comportamiento y los hábitos de cada individuo en el hogar, además de los objetos involucrados en dichas rutinas. De esta forma, puede desempeñar funciones como generar recordatorios para ciertas tareas o, como se demostró durante la presentación, recomendar decisiones para optimizar el estilo de vida de cada persona. Todos estos asistentes están potenciados por el chip propietario de Samsung dedicado exclusivamente al procesamiento de tareas relacionadas con IA, llamado Neo Quantum y también incluido en otros productos para hogares inteligentes, entre ellos, lavadoras, refrigeradores y pantallas 8k.

De acuerdo con Sebastian Seung, presidente de investigación en Samsung, el enfoque de la compañía se ha centrado en innovar la tecnología para el hogar. Ello, principalmente a causa de la reciente pandemia por Covid-19 y las medidas de confinamiento y cuarentena que se han implementado para evitar la diseminación del virus. Aunado a lo anterior, se puso énfasis en la creciente tendencia hacia ofrecer un alto grado de personalización potenciado por la inteligencia artificial y el machine learning, tecnologías que están en proceso de accesibilizarse.