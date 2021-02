NVIDIA toma medidas ante la demanda de tarjetas gráficas por minería de criptomonedas

Esta semana en #GFNThursday lo celebramos con juegos indies ???? y nuevos lanzamientos:



⚫ Hellish Quart

⚫ Home Behind 2

⚫ Day of Infamy

⚫ South Park: The Stick of Truth

⚫ y mucho más



Más info ➡️ https://t.co/AUaJFp4LCD pic.twitter.com/tMqxwUD4Mu