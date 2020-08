NVIDIA anuncia configuraciones para lanzamientos de juegos de PC

¿Tienes tantos juegos en Steam que no sabes por dónde empezar? No tengas miedo, Steam Sync está aquí. ✌



La nueva app de GeForce Now en PC y Mac te permite añadir y sincronizar los juegos que tengas en Steam con tu librería de GeForce Now para así acceder a ellos más fácilmente. pic.twitter.com/tOjEdovL5w