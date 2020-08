Los pros y contras que han demostrado los conciertos o conferencias online

La migración digital permitió que un mayor número de personas pudiera asistir a eventos, aunque no todo fue lo mismo

La pandemia de Covid-19 forzó a las autoridades a implementar medidas de restricción de movilidad, cancelar encuentros masivos y recomendar la cuarentena, entre otras medidas. Eventos y festivales tuvieron la opción de migrar a lo digital y ofrecer conferencias o conciertos a través de plataformas digitales; luego de meses en esta modalidad usuarios y expertos notan los pros y contras de esta práctica.

Gran parte de las instituciones académicas alrededor del mundo comenzaron a utilizar plataformas digitales para ofrecer conferencias o coloquios. Zoom, Skype y Google Meet han sido las principales formas de comunicación, y es que, si bien fue un incoveniente la cancelación de vuelos planificados para importantes eventos académicos como la reunión en marzo de la American Physical Society (PSA), los investigadores notaron que la participación aumentó.

Esta reunión consideraba mil 600 participantes de 59 países, pero el cierre de Estados Unidos obligó a recrear las conferencias en YouTube con transmisiones en vivo por Twitter, gracias a estas plataformas los usuarios fueron más de 7 mil de 79 países diferentes.

"Se hizo muy accesible para algunas personas que normalmente no podían asistir, quizás porque tienen problemas de movilidad o no pueden pagarlo", dijo Hunter Clemens, parte de los investigadores en organizar la reunión de la PSA, "mientras que la gente estaba experimentando con esto antes, creo que ahora vamos a ver un componente virtual para cada reunión en vivo en el futuro. Se convertirá en parte de la nueva normalidad".

De esta misma forma son los relatos de otras universidades, por lo que los académicos consideran en realizar conferencias con transmisiones en línea de forma que se democratice el conocimiento. Una gran oportunidad para estudiantes o profesionales interesados en el tema, pero sin la posibilidad de viajar, por falta de tiempo o dinero.

Por otro lado, hubo eventos online que no se acoplaron de mejor manera, tal es el caso de los conciertos, festivales de música o eventos masivos del carácter de la Comic-Con de San Diego. Aunque la transformación digital también ayudó a llegar a más personas, diversos usuarios expresaron en redes sociales tristeza o decepción de no tratarse de la misma experiencia o de no tener una buena conexión a Internet para disfrutarla mejor.

En el caso de la Comic-Con de San Diego, presentó sus conferencias a través de YouTube, realizó el Artist Alley en conjunto con Tumblr y preparó un mapa interactivo para comprar atuendos de superhéroes, figuras de colección y cómics, de forma que los fans sintieran la experiencia completa a través de los monitores. Aún así, los fans extrañaron los paneles para conocer a los actores, la presentación de cosplayers con elaborados trajes, así como no esperaban el cobro extra por el envío de su mercancía.

Otro grande que intentará llevar a cabo su evento de manera completamente digital es el Asociación de Consumidores de Tecnología (CTA), quienes cancelaron la próxima edición de su tradicional feria de enero, el Consumer Electronics Show (CES), optando por ofrecer en su lugar una experiencia "inmersiva", pero a distancia.

Aunque la integración de eventos en línea permitió a un mayor número de usuarios atender a conferencias de las que de otra forma no podría haber asistido, éstas han estado condicionadas a la calidad de la conexión a Internet y no resultan en la misma experiencia para la mayoría de los asistentes. Mientras las medidas de restricción se levantan, es posible que se piense en un modelo híbrido para algunos eventos masivos en la nueva normalidad.