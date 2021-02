Estos son los 5 mejores demos que puedes jugar durante el Steam Game Festival 2021

Cinco demos que puedes descargar y jugar durante el Steam Game Festival 2021

Durante el primer día del Steam Game Festival, los usuarios registrados en la plataforma de videojuegos pudieron acceder a más de 500 demos para probar durante el tiempo del festival. Este es un número bastante grande de juegos, no obstante, NotiPress presenta a continuación 5 de los mejores demos disponibles gratis a través de Steam.

Black Book es una fusión de juegos de rol basados en cartas y juegos de aventuraa través de una historia inquietante de una joven hechicera que dio su vida para servir a las fuerzas oscuras. Los gamers podrán acompañar a protagonista llamada Vasilisa diversas aventuras en un mundo abierto, mientras resuelven problemas de la gente común enfrentándose a demonios y realizando exorcismos.

The Riftbreaker es un juego de construcción y acción RPG que reta a los jugadores a sobrevivir mientras intentan establecer una colonia espacial en un nuevo planeta en las orillas de la Vía Láctea. El juego desarrollado por EXOR Studios combina ambos géneros para viajar por grietas dimensionales, hackear y cortar bases enemigas, construir bases e investigar nuevos inventos para sobrevivir.

Después de la primer entrega Little Nightmers, Tarsier Studios hará su presentación el 10 de febrero de 2021 con Little Nightmers II. Un niño atrapado en un mundo que ha sido distorsionado por una transmisión maligna y junto con su nuevo amigo Six, tratarán de escapar de un mundo espeluznante.

Blind Drive, un thriller hecho arcade donde el único sentido que necesitarán los jugadores será el oído para hacerse pasar por una persona secuestrada y colocada en un coche que va a toda velocidad. Sin ver absolutamente nada, los gamers deberán guiarse únicamente por los sonidos y evitar morir mientras descubren cómo salir ilesos de esta extravagante experiencia.

Orbital Bullet le da un giro de 360 grados a los juegos de plataforma, literalmente, pues este juego de scroll lateral se desarrolla en escenarios circulares, en lugar de planos. Ahí los jugadores deberán aprovechar esta peculiar estructura para acabar con los enemigos que se vayan encontrando en la plataforma. Con un ritmo frenético, elementos roguelike y un patrón circular, los usuarios deberán abrirse camino con armamento pesado para superar cada nivel.

Si bien, la lista es de 5 demos que se pueden jugar totalmente gratis en la página oficial de Steam, también habrá presentaciones de las desarrolladoras, charlas con programadores y streamers. Solo basta tener una cuenta en Steam o registrarse para acceder a más de 500 demos durante el Steam Game Festival 2021.