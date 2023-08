Internet satelital en México será mejor con JUPITER 3, asegura experto

JUPITER 3 permitirá que el 100% del país esté conectado

El 28 de julio de 2023, Hughes lanzó el satélite de ultra alta densidadJUPITER 3. Con este lanzamiento, por primera vez, México tendrá una cobertura de internet del 100% en territorio nacional. Lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, JUPITER 3 fue construido Maxar Tecnologies en Palo Alto, California. El objetivo es proporcionar gigabytes de conectividad a usuarios de todo el continente americano.

La falta de conectividad puede afectar al desarrollo económico y social de las comunidades, afirma Marcos Duarte, general manager en Hughes México. Sin embargo, para muchas empresas de telecomunicaciones es poco rentable instalar las líneas de cableado o fibra óptica en las zonas de baja densidad poblacional o con una orografía muy accidentada. Por lo tanto, JUPITER 3 ayudará a resolver estos inconvenientes de cara a una mejor conectividad para la sociedad mexicana.

Entre las ventajas del satélite destaca el combate a la brecha digital que existe en el territorio mexicano. Con JUPITER 3, comunidades, pueblos, rancherías, hogares y empresas podrán estar conectadas por primera vez, señaló Duarte.

Las pequeñas y medianas empresas en zonas remotas también obtendrán ventajas por el lanzamiento de JUPITER 3. Con una mejor cobertura y el acceso a internet, mejorará su desarrollo económico e incluso ayudará a crecer en mercados más alejados, sugiere Duarte.

Por otro lado, el general manager en Hughes México comentó en entrevista exclusiva con NotiPress que el satélite se encuentra en una órbita geoestacionaria. De esta manera, Latinoamérica tendrá una cobertura de sur a norte; asimismo, México tendrá una cobertura total. Por medio de los mil 200 técnicos profesionales, se logrará que las personas de zonas rurales y lejanas puedan tener el servicio los 7 días de la semana.

Uno de los retos más grandes para cualquier compañía de conexión satelital es la implementación de una red de distribuidores que llegue a cualquier rincón del país para instalar la antena y habilitar el servicio. Asimismo, para facilitar los pagos que los usuarios realizan, se habilitaron múltiples acuerdos de pago a través de la antigua Telecom, acualmente Financiera del Bienestar, tiendas de conveniencia y plataformas de pago digital.

Otro de los retos para las telecomunicaciones tradicionales es seguir operando a pesar de los desastres naturales o fenómenos meteorológicos de la zona. De acuerdo con la Semarnat, en México los desastres más comunes son de origen geofísico (como sismos y volcanes), hidrometeorológicos (huracanes, tormentas torrenciales e inundaciones) y los climáticos (como temperaturas extremas y sequías que favorecen los incendios forestales).

No obstante, nada de esto afectará a JUPITER 3 por ser un satélite. Entre las ventajas de contar con un servicio satelital destaca no sufrir por los fenómenos naturales, siempre y cuando la antena del usuario no sufra daños o se mueva de orientación, con lo cual hay una mayor seguridad de servicio continuo. Por ejemplo, si hay un huracán en Chiapas, el servicio satelital ofrece una conectividad inmediata frente a la restauración que implica para los servicios cableados o que dependen de torres de transmisión que sufran por el fenómeno.

Ante este escenario, la tecnología de la empresa cuenta con telepuertos o gateaways por todo el continente, los cuales están interconectados por una fibra óptica. De esa manera, si hay un mal clima, el servicio de JUPITER 3 no se vería afectado, pues las interconexionesevitan que el usuario sufra por la falta de servicio.

América Latina inicia una nueva era en la conectividad gracias al JUPITER 3, siendo el satélite con mayor capacidad y rendimiento jamás lanzado por la industria satelital. El objetivo es reducir la congestión y permitir una mejor experiencia de conexión a los usuarios de todo el continente americano. Además, su capacidad de ultra alta densidad brindará soporte para aplicaciones como Wi-Fi en vuelo, redes empresariales y backhaul celular para operadores de redes móviles.