Internet de SpaceX funciona en condiciones climáticas extremas

Un Internet espacial capaz de superar cualquier inclemencia meteorológica. Así es el Internet que ofrece SpaceX

Starlink, una empresa que nació como un proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de Internet demostró su potencial en una prueba bajo circunstancias climáticas extremas. El proyecto tiene el objetivo de brindar una conexión de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a un bajo costo. Los satélites desarrollados por la compañía de Elon Musk pudieron alcanzar velocidades de Internet cercanos a los 175 Mbps, incluso con vientos de alta velocidad, nieve profunda y temperaturas bajo cero.

Algunos usuarios quienes disfrutan de la prueba beta del Internet espacial compartieron algunas imágenes a través de las redes sociales. Asimismo, SpaceX a través de un correo electrónico declaró que los satélites se encontraban en "Modo de fusión de nieve". Los ingenieros de Starlink, a través de una serie de preguntas y respuestas en Reddit, destacaron que los platillos pueden operar sin ningún tipo de complicaciones con temperaturas de –30 a +40 grados centígrados.

#Tecnología | Los satélites Starlink de #SpaceX interfieren con instrumentos usados en investigaciones de radioastronomía y cosmología.



➔ https://t.co/IchplSSBbY pic.twitter.com/5jepBfV8Of — My Press (@mypress_mx) October 10, 2020

En junio de 2020, la empresa espacial lanzó una convocatoria en todo el mundo para que las personas pudieran utilizar la prueba beta del Internet espacial. Después de dos meses de la convocatoria, la empresa registró cerca de 700 mil personas inscritas al programa beta. Los afortunados suscriptores recibieron una confirmación de correo electrónico con un mensaje denominado "Better Than Nothing Beta" (no hay nada mejor que una beta). En noviembre de 2020, aquellos usuarios quienes decidieron contratar el servicio de prueba, compartieron fotos y videos del funcionamiento del Internet con descargas por encima de los 100 Mbps.

Cabe señalar, el servicio final de Starlink tendrá un costo de 99 dólares al mes (mil 965 pesos MXN), sin contar el kit de instalación con un precio al público de 499 dólares (9 mil 908 pesos MXN). El kit incluye una terminal de usuario para conectarse a los satélites, un trípode de montaje y un router. Además, los usuarios deberán descargar la aplicación de Starlink para suscribirse al servicio.

Elon Musk indicó, la firma espacial realizó un esfuerzo ambicioso, ya que la inversión fue de 10 mil millones de dólares para desarrollar el proyecto. El liderazgo de la compañía estima que Starlink podría generar ganancias de hasta 30 mil millones de dólares. Es decir, 10 veces los ingresos anuales de su negocio de naves espaciales.

SpaceX ha lanzado casi 900 satélites Starlink, una parte del total necesario para tener una cobertura global suficiente para brindar servicio en algunas áreas de Estados Unidos y Canadá. El servicio está dirigido a las regiones del mundo donde el acceso a Internet por medio de fibra óptica es casi nulo. Por lo tanto, un servicio de Internet espacial podría ser una solución para conectar al mundo y navegar en la red con velocidades de descarga superiores a los 150 Mbps.