SpaceX y la NASA anuncian su primer lanzamiento espacial con una nave tripulada

SpaceX y la NASA lanzarán por primera vez la cápsula tripulada Crew Dragon

La persistencia de llevar al ser humano al espacio por parte de la compañía SpaceX en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) llevó a la decisión de poner fecha a su primer misión espacial con tripulación a bordo. La compañía de Elon Musk tiene la intención de poner en órbita a los astronautas estadounidenses Bob Behnken y Doug Hurley dentro de la cápsula espacial Crew Dragon en la misión llamada Demo-2.

Jim Bridenstine, expolítico y actual administrador de la NASA dio a conocer el pasado viernes 17 de abril de 2020 a través de Twitter la fecha oficial del lanzamiento que será el próximo 27 de mayo de 2020. La misión espacial será de suma importancia para la compañía SpaceX al ser la primer empresa comercial en poner en órbita a dos astronautas cuyas últimas pruebas, incluidos exámenes de COVID-19, han concluido de forma exitosa.

SpaceX en trabajo conjunto con la NASA tienen el objetivo con la misión Demo-2 validar el sistema de transporte tripulado de la compañía; las pruebas en la plataforma de lanzamiento, el cohete, la nave espacial y las operaciones, tanto en la Tierra como en el espacio, serán puestas a prueba por primera vez en un ambiente real del espacio exterior.

El lanzamiento histórico será en el Centro Espacial John F. Kennedy, instalaciones propiedad de la NASA situadas en Miami, Florida, Estados Unidos. En el complejo espacial, la nave Crew Dragon, después de la primer misión llevará a cabo otros vuelos regulares a la estación con tripulación a bordo. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y otras empresas de energías sostenibles, siempre ha tenido la intención de llevar a cabo misiones espaciales con el fin de hacer viajes de carácter comercial a otros planetas.

Desde que se fundó la compañía el primero de junio de 2002, la empresa ha tenido la intención de reducir los costos de transporte espacial y lograr la colonización de la Luna y Marte, pero en sus últimos proyectos donde pretende llevar a la tripulación han sido un fracaso. En 2019, la empresa privada lanzó el segundo arquetipo de la nave Starship, el cual se hizo pedazos durante una prueba de propulsores y el tercer prototipo con el mismo nombre explotó durante una prueba de presión en la base espacial de la empresa en Boca Chica, Texas.

Pero el fracaso no es el único camino al éxito para la empresa originaria de Hawthorne, California. Su primer lanzamiento exitoso no tripulado fue el 4 de junio de 2010. La nave insignia Falcon 9 completó su primer vuelo con éxito al poner en órbita la cápsula espacial Dragon. Asimismo, el 6 de mayo de 2016 la empresa logró despegar el satélite japonés JCSAT-14.A con la característica de aterrizar mucho más rápido que un satélite estándar y lo hizo sobre un barco no tripulado en medio del océano Atlántico.

Hasta el momento, SpaceX no ha podido materializar sus proyectos de llevar al hombre a la Luna y Marte, pero es un hecho que la compañía ha revolucionado la industria espacial, con proyectos tan ambiciosos como el Starship, Super Heavy, Crew Dragon y Falcon 9 entre otros, que buscan ir más allá del satélite natural del planeta Tierra.