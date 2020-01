Facebook niega haber compartido datos de brasileños a Cambridge Analytica

Luego de una multa impuesta por el gobierno de Brasil, Facebook expresó que los datos fueron expuestos pero no compartidos

Facebook fue notificada de una multa de 1.6 millones de dólares por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil por vulnerar los datos de 443 mil usuarios de ese país, un escándalo más que se suma a los recurrentes problemas de vulnerabilidad de la privacidad que persiguen a esta red social.

Al respecto, la red social aseguró que no hay pruebas de que los datos de los usuarios de Brasil se hayan compartido a Cambridge Analytica y ya trabajan con sus recursos legales para resolver el caso, pese a las acusaciones del Ministerio de Justicia brasileño hacia Facebook de no aportar a sus usuarios información clara sobre las posibles consecuencias de la configuración estándar de privacidad.

¿Sabías qué en 60 segundos un millón de #usuarios iniciaron sesión en #Facebook? Estos son otras cifras que ocurren en 1 minuto en #Internet. ???? pic.twitter.com/jLyAffFXfJ — My Press (@mypress_mx) April 8, 2019

"Hemos hecho cambios en nuestra plataforma, restringiendo las informaciones a las que pueden acceder los desarrolladores de aplicaciones", replicó Facebook.

Según la investigación iniciada en abril de 2018, se cree que los datos vulnerados fueron compartidos a la consultora internacional Cambridge Analytica, experta en marketing político, que tuvo participación en campañas como la del triunfo del Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016 donde fue candidato el actual presidente Donald J. Trump.

De acuerdo con el Departamento de Protección y Defensa del Consumidor (DPDC) de Brasil, Facebook permitió que los desarrolladores de la aplicación de encuestas psicológicas This is your digital life pudiera recolectar los datos de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo a miles de ciudadanos brasileños que ya fueron notificados, calificando el hecho como una "práctica abusiva".

Anteriormente, Facebook Inc ya había sido multado por el gobierno de Estados Unidos por la cantidad de 5 mil millones de dólares al haber compartido indebidamente información de 87 millones de usuarios estadounidenses a la misma firma Cambridge Analytica; además, le fue impuesto el establecimiento de un comité independiente de privacidad para quitar a Mark Zuckerberg el control absoluto sobre las modificaciones del uso de datos de usuarios en la aplicación.

El gobierno brasileño dio a la compañía liderada por Zuckerberg un plazo de 10 días para apelar la decisión y de 30 para pagar la multa impuesta por el DPDC.