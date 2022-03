Existen 5 mil planetas más allá del sistema solar: NASA

Para la NASA se trata de un hito cósmico

El Laboratorio de Propulsión a Chorrode la NASA confirmo que existen 5 mil planetas conocidos más allá del sistema solar. A través de un comunicado, la organización explicó que, los llamados exoplanetas, incluyen mundos rocosos similares al tamaño de la Tierra. Además de gigantes gaseosos más grandes a Júpiter y mini-Neptunos.

"No hace mucho tiempo, vivíamos en un universo con solo un pequeño número de planetas conocidos,todos ellos orbitando nuestro Sol. Pero una nueva serie de descubrimientos marca un punto culminante científico: ahora se ha confirmado que existen más de 5000 planetas más allá de nuestro sistema solar", indica el informe.

Según Jessie Christiansen, líder del Archivo de Exoplaneas de la NASA, no se trata de solo un número. "Cada uno de ellos es un mundo nuevo, un planeta completamente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada de ellos", explicó Christiansen.

De los 5 mil planetas encontrados, 35 por ciento son similares en tamaño a Neptuno o Urano y pueden ser gigantes de hielo o mucho más cálidos. Alrededor del 31 % se llaman supertierras, que varían en tamaño desde la Tierra hasta Neptunoy posiblemente rocosos, mientras que el 30 % son gigantes gaseosos.

Sobre cómo encontrar otros mundos, la NASA explica que descubrieron los primeros exoplanetas utilizando el método de "wobble". Este consiste en rastrear el tambaleo sutil de una estrella causado por las atracciones gravitacionales de los planetas en órbita. A través de un video en su canal de YouTube, señalan que la imagen no siempre se ve brillante. El primer planeta detectado alrededor de una estrella similar al Sol, en 1995, resultó ser un Júpiter caliente. Un gigante gaseoso de aproximadamente la mitad de la masa del Júpiter del sistema solar, en una órbita extremadamente cercana de cuatro días alrededor de su estrella.