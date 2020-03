Ética, una visión pertinente en el desarrollo de nuevas tecnologías

El desarrollo de tecnología a través de la ética en la industria

La ética en el proceso de desarrollo de la industria tecnológica es tema cada vez más recurrente dentro de las compañías, al mismo tiempo ofrecen soluciones con sistemas críticos con el objetivo de hacer funcionar una industria, una empresa, e incluso una sociedad. Algoritmos con el poder de reconocer rostros faciales, inteligencia artificial capaz de realizar tareas básicas, o el flujo de datos cada vez más veloz, en las manos correctas puede ser un gran beneficio para la sociedad, pero en las manos equivocadas con un diseño y una implementación incorrecta, puede resultar una tragedia a gran escala.

Dentro de las empresas tecnológicas, la ética juega un papel muy importante en toda su organización, asimismo, debe mostrar un compromiso social y esforzarse en establecer la confianza con los clientes, inversionistas, personal y consumidores, por ello, las industrias deben ser transparentes en cada uno de sus procesos a fin de tener un mejor desarrollo y los usuarios tengan la confianza de utilizar sus aplicaciones tecnológicas.

Otro de los puntos importantes en la tecnología es la responsabilidad, una palabra clave en la industria. A pesar de su significado evidente, la aparición en los temas de tecnología suele ser casi nula por la complejidad que existe en los sistemas de producción, pero también en algunos temas de comercialización y, sobre todo, en la innovación.

Los vínculos en los parámetros éticos en el diseño de herramientas en tecnología como la inteligencia artificial, reconocimiento facial, algoritmos de predicción, firewalls, entre otros, abren cada vez más un debate interesante, además de urgente. De inicio, el objetivo principal es resaltar asuntos como la transparencia y generar una responsabilidad cuando las cosas no salen bien, en ocasiones la culpa suele ser de la máquina, pero es importante recordar que los procesos de información y desarrollo están a cargo del personal humano.

La #tecnología de reconocimiento facial analizó los rostros de 8,600 personas en #Londres en busca de delincuentes, aunque con resultados no muy alentadores



⚡ https://t.co/dyrZ9MfU6S pic.twitter.com/Mvw74JzctQ — NotiPress MX (@NotiPressMx) March 5, 2020

Cada una de estas tendencias conjunta las herramientas más conocidas y con las que día a día el usuario se mantiene conectado al Internet, la experiencia digital a través de la nube, el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, algoritmos, aplicaciones con reconocimiento facial, realidad aumentada, entre otros, comúnmente llamadas macrofuerzas donde la IA es la más desarrollada hasta el momento, requieren de una ética y responsabilidad mucho mayor con el fin de desarrollar ciertas soluciones.

Es importante resaltar, la industria en tecnología avanza de forma ascendente, y eso mantiene a los desarrolladores al margen de las exigencias dentro de cualquier rubro, ya sea en el hogar, las fábricas, el trabajo o cualquier espacio donde se desee emplear tecnología. No obstante, existen muchos casos donde se puede hacer mal uso de estas herramientas, además las leyes de los gobiernos alrededor del mundo, por lo regular, no van a la par de la industria en tecnología, por eso cuando surge una nueva ley o alguna imposición para regular la tecnología ya no funciona del todo y eso detiene los procesos dentro de la industria.