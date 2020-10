Estrategias de ciberseguridad para proteger contraseñas y datos de la empresa

Proteger la identidad corporativa en redes sociales, un factor que aumenta la seguridad informática

La pandemia de la Covid-19 ocasionó que la mayoría de las compañías adoptaran modelos de trabajo a distancia, eso representó mayores retos en temas de ciberseguridad. Según la plataforma Threat Inteligence Insider Latin America de Fortinet, especializada en recabar y analizar datos en Internet, durante el periodo enero-julio, en México hubo 3.1 mil millones de ciberataques una cifra que integra los 15 mil millones de casos en la región de América Latina y el Caribe. Con ello, la ciberseguridad se convirtió en una prioridad, tanto para las personas como para las instituciones gubernamentales y empresas, dado estos ponen en riesgo lascuentas corporativas, donde no solo hay información personal, sino también datos confidenciales de las propias empresas.

"Diversas estafas digitales se nutren de explotar el temor de los usuarios. Así, los ciberdelincuentes recurren a mensajes de urgencia donde se fingen problemas que pueden afectar emocionalmente a los empleados, quienes reciben ese tipo de correos como una falsa alerta". Destacó Alejandro Hernández, director general de Infosecurity México. Según el blog oficial de este empresa de seguridad informática, más del 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas han sido víctimas de estafas digitales, principalmente en las cuentas corporativas de las organizaciones.

Derechohabientes enfrentan robo de identidad en @Infonavit. Problemas de #ciberseguridad han afectado la privacidad de datos personales a derechohabientes.

????https://t.co/F23ag6FYDL pic.twitter.com/NaiL3soJgy — My Press (@mypress_mx) March 14, 2019

Ante esa situación, los expertos en ciberseguridad destacan algunos puntos clave para poder identificar los riesgos que existen a través de Internet con el objetivo de evitar algún tipo de ataque informático y no ser víctima de robo de identidad o estafas con cuentas corporativas, pues los hackers o delincuentes informáticos se valen de la desinformación y confusión para chantajear a los empleados, empresas o vender la información a terceros en sitios no regulador por las autoridades en Internet.

En primera instancia, tener más de una clave o password es importante a la hora de gestionar cuentas, correos corporativos y redes sociales. Si bien, es más sencillo recordar una sola clave, también aumenta la posibilidad de ser víctima de algún ciberataque. Por esa razón, los expertos en ciberseguridad destacan que tener 3 o más claves para distintas cuentas podrá reducir las oportunidades de ser hackeado.

Los expertos apuntan a tener una clave de gran longitud, es decir una clave de al menos 16 caracteres. Entre más largo sea una contraseña, además de combinarlo con mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial, aumenta la seguridad. En la página "How Secure is my Password", los usuarios pueden saber cuánto tiempo un hacker se tardaría en descifrar una clave, solo basta introducir el password y el programa gratuito calcula el tiempo estimado.

Además, tener claves autentificadas en dos pasos puede agregar a las cuentas un factor más de seguridad. Las plataformas, correos electrónicos y redes sociales, cuentan con una autenticación en dos pasos para hacer las cuentas más seguras. Los usuarios deben configurar la cuenta previamente y cada vez que ingrese una clave, la aplicación en automático enviará un mensaje vía SMS con 4 o 6 dígitos (depende la plataforma) y al ingresarlos tendrá acceso a la cuenta.Cabe señalar que la clave generada es única, por tanto, la seguridad en las cuentas se vuelve casi impenetrable para los hackers.

Hoy en día, tener una mayor ciberseguridad en las cuentas corporativas donde está de por medio la confidencialidad no solo de los datos de los trabajadores sino los de las empresas también, es indispensable mantenerse alerta ante cualquier correo extraño además de estar en constante comunicación con el equipo de trabajo para detectar cualquier anomalía en la seguridad de las cuentas.