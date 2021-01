Enfoques inteligentes del sector palmicultor para pequeños agricultores en México

Crean Programa Holístico para impulsar crecimiento sostenible de la palmicultura

Con el objetivo de crear un compromiso entre los productores para generar una industria de la palma de aceite sostenible en toda la cadena de suministro, varias organizaciones de interés crearon el Programa Holístico en 2016. Este se enfoca en generar una producción de aceite de palma que tome en cuenta la inclusión de pequeños productores independientes, el fortalecimiento de la sostenibilidad en el sector y la promoción de la no deforestación, no turba y no explotación (NDPE).

Los asociados al programa incluyen la empresa mexicana productora Oleopalma, así como las internacionales PepsiCo y, desde 2019, Nestlé según la página web de Un México Palmero Sustentable. Cuenta con el apoyo técnico de Proforest, firma dedicada a la gestión de cultivos sostenibles y la Federación Mexicana de Palma de Aceite (Femexpalma), principal representante del gremio palmicultor en el país.

Actualmente, la palmicultura en México se extiende a lo largo de 100 mil hectáreas, principalmente en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Esta actividad de producción primaria genera una derrama económica de aproximadamente mil 323 millones de pesos, solo considerando la comercialización de la fruta y no la venta del aceite y otros subproductos.

Cabe mencionar, en México, el 98% de las plantaciones de aceite de palma están establecidas en tierras previamente utilizadas como ranchos ganaderos, según números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Gracias a ello, la región ofrece una oportunidad importante para explotar este cultivo sin incurrir en prácticas de deforestación destructivas, caso contrario a la región sur de Asia. Aunado a lo anterior, la palma es un cultivo oleaginoso más eficiente que otros, produciendo 3.8 toneladas de aceite por hectárea contra la soya, de solo 0.5 toneladas, la canola, de 0.8; y el girasol, que rinde 0.77.

Una parte importante de este Programa Holístico contempla el uso de tecnologías y datos para identificar zonas de Alto Valor de Conservación (AVC), es decir, áreas de valor biológico, ecológico o cultural excepcionalmente significativo o de importancia crítica para el medio ambiente o social. Ello contempla ecosistemas endémicos, corredores transfronterizos y comunidades indígenas.

Abonando a este objetivo, el grupo de expertos realizó un estudio que evaluó 200 mil hectáreas de suelo en Chiapas y Tabasco. El mismo identificó un área de más de 70 mil hectáreas con AVC y presencia de cultivos palmeros en el mismo. Derivado de esta investigación, se prepararon recomendaciones para expandir la frontera agrícola sin perturbar estas zonas de alto valor. También se generará una herramienta consistente en un mapa de probabilidad de riesgo para la palmicultura, que será de acceso público.

Sumado a lo anterior, la industria palmera representa una fuente directa de empleo para 25 mil mexicanos y, de los aproximadamente 8 mil productores de palma de aceite en México, el 95% posee y trabaja con parcelas menores a 20 hectáreas. Esto quiere decir que el 85% de la producción nacional proviene de pequeños productores que adoptaron la palma en sus tierras, dedicadas antes a la actividad ganadera. Ello hace fundamental su integración en iniciativas como el Programa Holístico.

"La colaboración entre los socios es esencial para impulsar el aceite de palma sostenible a escala mundial. El Programa Holístico impulsa el cambio mejorando la resiliencia de los productores, empoderándolos, respetando el bosque y reforzando su relación con todas las partes interesadas dentro de la cadena de suministro",relató para la agencia NotiPress Mégane Chesné, especialista en abastecimiento sostenible de aceite de palma en Nestlé.

Derivado de la iniciativa de Un México Palmero Sustentable, se han capacitado a cerca de 800 personas a lo largo de 32 cursos en mejores prácticas agrícolas y se han creado más de 200 plantaciones trazables. Además, 174 pequeños productores mexicanos están en proceso de certificación ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). Esto es de importancia fundamental, pues el objetivo final del Programa Holístico es lograr un completo ceñimiento a los criterios de sostenibilidad y responsabilidad del RSPO; mismos que implican un cultivo de la palma consciente con el medio ambiente y una industria con condiciones laborales dignas para los trabajadores de toda la línea de suministro.