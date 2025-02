Detectan sustancia química industrial en fentanilo ilícito en Estados Unidos

Hallan químico industrial en fentanilo ilícito en EE.UU.: posibles riesgos para la salud

Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles(UCLA) identificó la presencia de altas concentraciones de sebacato de bis (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (BTMPS) en drogas comercializadas como fentaniloen distintas partes de Estados Unidos. Los investigadores indicaron que la detección simultánea de esta sustancia en múltiples regiones sugiere que su incorporación ocurre en niveles elevados de la cadena de suministro.

Entre junio y octubre de 2024, los científicos analizaron muestras de fentanilo ilícito y encontraron que, en algunos casos, el BTMPS representaba más del 50% del contenido total. Este compuesto, perteneciente a la clase de estabilizadores de luz de amina impedida, se usa en adhesivos, selladores y plásticos, pero no está aprobado para el consumo humano.

Según pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, las muestras contenían, en promedio, una cantidad de BTMPS siete veces mayor al fentanilo. Los expertos consideran este hallazgo preocupante, ya que sugiere una introducción intencionada en la producción de opioides ilícitos, en lugar de una contaminación accidental.

Aunque no existen estudios concluyentes sobre sus efectos en seres humanos, investigaciones previas en animales vincularon el BTMPS con cardiotoxicidad, daño oculary, en ciertas dosis,muerte súbita. El BTMPS no está clasificado como sustancia controlada, lo que complica su detección en análisis toxicológicos convencionales. Además, los métodos tradicionales de toxicología post mortem, investigaciones criminales y pruebas clínicas estándar no suelen identificar su presencia en el organismo.

Las muestras analizadas en el estudio, publicado en JAMA Network, provenían de diversas regiones de EE.UU., incluyendo Los Ángeles, Filadelfia, Delaware, Maryland, Nevada, Washington, Puerto Rico y otras dos localidades de California. Los expertos advierten que la presencia de este compuesto en el fentanilo ilícito podría representar un riesgo adicional para la salud pública, dada la falta de regulación y el desconocimiento sobre sus efectos en consumidores de opioides.