Creciente demanda de dispositivos móviles impulsa el NAND Flash

NAND Flash, un tipo de memoria no vólatil que no requiere energía para retener datos

El 40% de la población mundial poseía un dispositivo móvil en 2021. Se espera que en 2028 el mercado crezca a 1.78 mil millones de dólares. La creciente demanda de equipos y dispositivos móvilesimpulsan el almacenamiento NAND Flash.

Las memorias NAND Flash son un tipo de memoria no volátil, es decir, no necesitan energía para retener datos. Son esenciales en los equipos y dispositivos móviles, pues a diferencia de las memorias RAMno se pierden las acciones realizadas antes de apagarlo.

Dahua Technology anunció que, ante la creciente demanda, lanzó un nuevo portafolio de productos NAND Flash estables y confiables. Según el comunicado al que NotiPress tuvo acceso, se incluyen opciones de almacenamiento como tarjetas de memoria, unidades flash USB, SSD, entre otras.

Cada vez son más losconsumidores que buscan capacidades de almacenamiento más grandes y rápidas en sus dispositivos móviles,de ahí la importancia que adquiere en la actualidad las NAND Flash. En este sentido, China es el mercado más estable en la producción de NAND Flash, pues sus plantas de producción están automatizadas y abastecidas de materia prima, reveló el reporte de Mordor Intelligence.

La tecnología NAND Flash, comparada con las generaciones previas,es más duradera. En el caso de los SSD hay un menor consumo de energía que los discos duros tradicionales. De esa manera, la vida útil mejora y no es sensible a los campos magnéticos, lo cual brinda beneficios en términos de seguridad y protección de datos, menciona el comunicado de Dahua Technology.

Una de las opciones más destacadas son las tarjetas SD con capacidad de hasta 256 GB y Micro SD de hasta 512 GB. La tecnología NAND Flash permite una lectura y escritura rápida, como consecuencia deja que la transferencia de archivos se haga sin dificultad.

Esta línea de productos es ideal paragrabar videos, tomar fotografías, jugar videojuegos y realizar otras actividades. Los usuarios podrán tener la confianza de que sus archivos digitales están seguros, gracias a las características de estas unidades.

Portátiles, compactos, elegantes y fáciles de operar son algunas de las características de los nuevos discos duros para almacenamiento externo, estos prometen unagran compatibilidad y rendimiento con varios sistemas operativos. Para usarlo, cuenta con unpuerto USB 3.0, el cual garantiza un funcionamiento estable y una transmisión rápida de la información.

Estas soluciones buscanconvertirse en el líder de almacenamiento seguro de datos, aseguró Dahua. Contar con herramientas que mantengan los archivos seguros es esencial para cualquier empresa, comunidad y familia.