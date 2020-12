Controlar cosas con la mente mediante el dispositivo de NextMind ya es posible

Mediante un sensor que lee las señales de la corteza cerebral es posible controlar cosas

La startup de neurotecnología NextMind comenzó las entregas del kit de desarrollo de un dispositivo portátil que detecta la actividad cerebral en tiempo real y ejecuta acciones. El artefacto puede utilizarse para enviar comandos con el pensamiento y con esta innovación se abre el mundo para la integración entre computadoras y humanos. Una de las posibilidades del envío de señales cerebrales de la corteza visual del usuario es la interacción en videojuegos. Según un comunicado de la firma francesa con sede en París, su costo es de 399 euros (alrededor de 487 dólares) y los pedidos comenzaron a entregarse en diciembre 2020.

NextMind, una especie de laboratorio en neurociencia cognitiva, fue fundado por Sid Kouider, un profesor de neurociencias enfocado en investigaciones y descubrimientos innovadores en neurociencia cognitiva, con varias patentes y más de 50 publicaciones. En 2020, la startup ganó el premio Best Of Innovation de CES (Consumer Electronics Show). Su fundador dijo en el comunicado al que accedió My Press, "Este es un gran hito para NextMind y un tributo a todos nuestros científicos, inversores y socios que nos han ayudado a llevar una experiencia verdaderamente transformadora a la comunidad de desarrolladores".

De centro de información y noticias en 2016 a medio de comunicación con enfoque en #negocios en 2018. La cobertura de @ces como un destacado de la startup

????https://t.co/UiiezislkQ pic.twitter.com/8P3QI2NOF6 — My Press (@mypress_mx) February 15, 2018

Por su parte, la startup le apuesta fuertemente a industria de los videojuegos. "Creemos que esta tecnología cambiará la industria del juego de manera masiva debido a lo completamente inmersiva y emocionante que es la experiencia NextMind". Kouider afirma, el dispositivo hará sentir a los usuarios "como un jedi". Ante ello, expresó, "estamos ansiosos por ver lo que NextMind puede aportar a la comunidad global de desarrolladores, así como al futuro de las interfaces cerebro-computadora".

Muchas empresas crearon innovaciones, por ejemplo, al permitir la captura del seguimiento ocularo la entrada de impulsos eléctricos al cuerpo. NextMind fue un paso más allá y se convirtió en la primera empresa en mostrar el funcionamiento de la lectura de señales de la corteza cerebral. Así lo reveló Darrell Etherington, periodista de Techcrunch. El kit de desarrollo incluye un sensor, una correa para sujetarlo a la cabeza y el software SDK (software development kit, por sus siglas en inglés).

#Tecnología | ¿Cuáles son las innovaciones de próxima generación presentadas en #CESAsia 2019?



"CES Asia es el único evento en el continente que reúne a todo el ecosistema de tecnología de consumo para mejorar nuestro futuro": Shapiro.



✍️https://t.co/Iug4LHrWgp pic.twitter.com/2umQiZUnRW — My Press (@mypress_mx) June 16, 2019

Lo interesante es cómo el dispositivo se entrena para capturar las señales de la persona involucrada en un enfoque visual activo. Esto se transmite al sensor, el cual debió colocarse según las instrucciones del fabricante y cuenta con unos pines pequeños que están en contacto con el cuero cabelludo. NextMind tiene previsto aliarse a empresas para generar un producto OEM (original equipment manufacturer, por sus siglas en inglés). La startup de origen francés se presentará en CES 2021 en su formato digital.