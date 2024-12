Comunicación y educación digital: claves para prevenir el grooming en línea

Crece el grooming en la era digital: recomendaciones clave para proteger a los menores

El grooming, un problema que involucra el engaño de adultos hacia menores con fines de abuso sexual o explotación, mostró un crecimiento alarmante en la era digital, especialmente tras la pandemia de Covid-19. El aumento en el tiempo de actividad en línea de niños y adolescentes durante los confinamientos expuso a este grupo a mayores riesgos, según advierte ESET, compañía especializada en ciberseguridad.

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica, explicó: "El mundo digital ofrece una gran cantidad de oportunidades, pero también presenta nuevos riesgos que requieren nuestra atención urgente. Es crucial que padres, educadores y legisladores comprendan las amenazas del grooming y tomen medidas proactivas para proteger a los niños".

Por lo general, el contacto inicial en casos de grooming suele darse en redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea, espacios donde los agresores aprovechan el anonimato y las funciones interactivas. La Internet Watch Foundation (IWF) reportó que durante los confinamientos, la aparición de imágenes de abuso infantil aumentó un 1000%, lo que evidencia el impacto del tiempo prolongado en internet.

Además, datos de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) señalan que en Reino Unido, más del 50% de los casos de grooming ocurrieron en plataformas de Meta, mientras que Snapchattambién es comúnmente utilizada por los agresores. El cifrado de extremo a extremo, aunque protege la privacidad de los usuarios, dificulta el monitoreo de estos delitos.

ESET advierte que los videojuegos en línea representan otro riesgo. La naturaleza interactiva de estas plataformas facilita el contacto directo entre menores y groomers. Un caso reportado por la Child Rescue Coalition destaca cómo un adulto acosó a una menor tras conocerla en un juego en línea, subrayando la necesidad de supervisión parental en estos entornos.

Para enfrentar esta problemática, ESET ofrece recomendaciones dirigidas a padres y tutores:

Asimismo, la compañía impulsa la iniciativa Digipadres, desarrollada junto a SakerKidsOnline. Estaofrece recursos educativos para padres, madres y docentes con el fin de acompañar a los menores en su interacción digital segura.

La creciente amenaza del grooming exige acciones coordinadas entre familias, educadores y autoridades. La educación digital responsable y una comunicación abierta son fundamentales para proteger a los menores y enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.