¿Cómo entrará Facebook al mercado de los smart glasses?

Ray-Ban y Facebook apuestan por impulsar un proyecto de smart glasses

El mercado de las gafas inteligentes o smart glasses desarrollado con realidad aumentada (RA) será la próxima tendencia que seguirán las grandes empresas de tecnología. Una de ellas, Facebook quien recientemente anunció un proyecto en conjunto con Ray-Ban para fabricar los smart glasses y ahora intenta sacar provecho del nuevo proyecto.

Facebook ha sido de las pocas empresas que ha gastado miles de millones de dólares en intentar perfeccionar la experiencia de realidad virtual (VR). Basándose en un nicho de mercado en los aficionados que están dispuestos a pagar miles de dólares por tener unos lentes inteligentes. Sin embargo, su apuesta puede convertirse en una tendencia para otras marcas como Sony, LG, Samsung e incluso Apple.

La red social se dio cuenta que los usuarios a raíz de la pandemia comenzaron a migrar su vida al ámbito digital y decidieron adquirir más dispositivos con realidad aumentada. Las ventas fueron lideradas por el Oculus Quest 2 de Facebook, un dispositivo que ofrece la experiencia de una sala virtual donde los usuarios pueden interactuar con la RA y VR en ambientes reales.

Ante esta situación, Facebook vio otra oportunidad de negocio y optó por aliarse con Ray-Ban y Essilor Luxottica, para presentar las primeras gafas inteligentes. Aunque la compañía no confirmó las especificaciones de los lentes, sí afirmaron categóricamente que no tendrán una pantalla integrada y no dependerán de ningún otro dispositivo móvil, como smartwatch o smartphones.

En tanto, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook explicó que la empresa ha estado trabajando en las gafas inteligentes durante varios años, canalizando los esfuerzos a través de una unidad de investigación llamada Project Area. El proyecto está centrado en construir la primera generación de dispositivos portátiles de realidad aumentada y encontrar una nueva forma de viajar o capturar un momento.

Uno de los retos más grandes es la construcción y antropometría de las gafas, pues deben adaptarse perfectamente en la mayoría de las formas y tamaños de la cara. Además, se necesita crear un software para soportar soportar las mejoras audiovisuales, IA y RA, todo en un armazón liviano y resistente. De acuerdo con Zuckerberg, Facebook está tratando de proyectar una nueva realidad donde todos los beneficios de la conectividad puedan estar al alcance de unos lentes inteligentes.

Su misión es crear reuniones de negocios virtuales, conversaciones privadas en tiempo real mientras se está en completo flujo con la vida cotidiana. A pesar de la expectativa por saber cómo serán los nuevos lentes, el CEO de Facebook destacó que no será en 2021 cuando se presenten las nuevas gafas, que todavía no existe hasta el momento un tiempo establecido.