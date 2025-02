CDC en EEUU ordena eliminar términos de género en investigaciones científicas

CDC prohíbe términos de género en investigaciones tras orden de Trump

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ordenaron a sus investigadores eliminar términos relacionados con el género de los manuscritos en revisión, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. La medida, que busca restaurar la "verdad biológica" en el gobierno federal, reconoce únicamente los sexos masculino y femenino.

Según un correo electrónico difundido por el boletín Inside Medicine, la directiva prohíbe el uso de términos como "género", "transgénero", "persona embarazada", "transexual" y "no binario" en documentos científicos. Además, obliga a los científicos de los CDC a retirar su autoría de estudios externos si estos contienen dichos términos.

No se precisó cuántos estudios serán afectados, pero la medida aplica a investigaciones en revisión, aceptadas para publicación pero aún no en línea, y aquellas en fase de preparación. También se desconoce si las revistas científicas acatarán la directiva o mantendrán sus propias normativas editoriales sobre género.

Thomas Babor, profesor emérito de salud pública en UConn Health, calificó la medida como una amenaza para la investigación: "Este anuncio tiene implicaciones asombrosas. Debido al enorme impacto de los CDC en EE. UU. y el mundo, esta directiva podría afectar la utilidad de la ciencia en los próximos años".

Por su parte, James Mungin, científico biomédico del Instituto Tuskegee, alertó que la prohibición "borra la mención de personas queer, intersexuales y transgénerode la literatura futura", afectando la recopilación de datos sobre salud pública y generando posibles omisiones en estudios científicos.

La epidemióloga social Ayden Scheim, de la Universidad Drexel, advirtió sobre las repercusiones en el acceso a la información: "Muchos artículos retirados nunca se publicarán porque los colaboradores fuera de los CDC no aceptarán eliminar datos. A largo plazo, desaparecerán investigaciones sobre desigualdades en salud para mujeres y personas LGBTQ+".

El impacto de la medida en revistas científicas aún no está claro. El British Medical Journal reafirmó que mantendrá sus normativas editoriales sobre género y salud, mientras que el Journal of the American Medical Association y elNew England Journal of Medicine no emitieron comentarios.

Babor advirtió que la directiva podría incompatibilizar las publicaciones de los CDC con las normas científicas internacionales: "Las instrucciones son tan amplias que la mayoría de las publicaciones de los CDC quedarían fuera de las directrices utilizadas por la comunidad científica y las principales editoriales".

Algunos expertos legales sugieren que la medida podría ser impugnada por violaciones a la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional señalan que las agencias federales tienen amplio margen para regular la expresión de sus funcionarios.

Mientras tanto, el neurocientífico, E. Kale Edmiston, de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, llamó a la resistencia dentro de la comunidad científica: "Pido a otros investigadores que mantengan su integridad y recuerden que deben rendir cuentas al público, no a Donald Trump".