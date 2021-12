Automatización telefónica: una tendencia en el consultorio médico

Automatización telefónica garantiza mayor ingreso a consultorios

Un problema común en las clínicas es al agendar citas, en este paso, según compartió Doctoralia para NotiPress, hasta 60% de los pacientes deciden buscar otra opción al no poder agendar telefónicamente. Por su parte, las clínicas difícilmente cuentan con la capacidad para dar un seguimiento oportuno a todas las llamadas entrantes. Aquí entra la automatización telefónica como una opción efectiva para no perder la cantidad importante de posibles citas a sus consultorios e ingresos que estas pérdidas representan.

En el 80% de los casos se pierden los prospectos pues las clínicas no dan un seguimiento a las llamadas perdidas, aún cuando éstas cuentan con un identificador. Doctoralia, plataforma donde se conectan pacientes y especialistas de la salud, mencionó que nueve de cada diez pacientes elige otra clínica cuando no le es respondida la llamada.

Ante esto, si algo nos ha dejado claro la pandemia por Covid-19, es que la tecnología puede eficientar ciertos procesos. Sin embargo las personas, no se sabe si es por el desconocimiento de las herramientas digitales pero prefieren el trato personalizado en una llamada telefónica.

Es verdad que la gente prefiere comunicarse a través de mensajes o audios de aplicaciones, pero no es así con las diseñadas para hacer citas. Pues las aplicaciones gubernamentales o de algunas empresas de servicios en ocasiones simplemente no funcionan bien y terminas teniendo un problema en vez de una cita. También es de considerar que no todas las personas cuentan con dispositivos electrónicos o les entienden aunque el 91.8% de la población tiene un smartphone.

Por lo tanto está en manos de las clínicas el uso de las herramientas tecnológicas a su favor. Doctoralia Phone, es la opción que presenta la plataforma Doctoralia como solución a este problema. Se trata de un sistema de automatización telefónica para gestionar llamadas entrantes que permite también llevar un control de las llamadas perdidas y saber de éstas cuantas fueron devueltas y agendadas.

También posee un sistema de mensaje pregrabado que atiende fuera de horario y hace una clasificación de estas llamadas. Esto le permite a la clínica hacer sus campañas de marketing mas rentables y ajustadas a las necesidades de sus pacientes. Si bien, hay formas como la espera en el consultorio, resulta más eficiente aprovechar la tecnología de la automatización telefónica para las clínicas y a la vez hacer el proceso más cómodo a los pacientes.