ARMA G1 es el primer dispositivo de comunicación con identidades dinámicas

Ofrecerá seguridad y transparencia en comunicaciones móviles

ARMA Instruments, compañía manufacturera desoluciones en seguridad y comunicación con sede en Suiza, presentó su nuevo dispositivo de comunicación con identidades dinámicas: ARMA G1 Secure Communicator. El comunicador ARMA G1 cuenta con una serie de mecanismos que lo vuelven más seguro y privado, a comparación de los teléfonos móviles convencionales (smartphones).

Según el estudio de los especialistas de ARMA, consultado por el equipo de NotiPress a través de documentación oficial, el factor más innovador de G1 es su tecnología de identidades dinámicas. Especialistas en ciberseguridadindican que la identidad móvil es una huella personal alojada en la tarjeta SIM, cuya información revela datos sensibles sobre credenciales y señales emitidaspor el dueño del dispositivo móvil.

Gracias al diseño sin tarjeta SIM de ARMA G1, este dispositivo cuenta con mecanismos incapaces de revelar las credenciales e identidad de quien lo use. ARMA informó, esta ventaja de identidades dinámicas puede ser utilizada tanto por consumidores, como por empresas y organizaciones en búsqueda de canales de comunicación seguros, donde los riesgos de datos sean mínimos.

Asimismo, los intereses de proveedores en telecomunicaciones y desarrolladores de aplicaciones pueden ser un factor que desanime a consumidores de smartphones, principalmente en materia de seguridad y transparencia, indicó ARMA. Vulnerabilidades y políticas de privacidadcomo las reportadas por WhatsApp generan descontento, mismo que puede conducir abuscar alternativasmás abiertas y transparentes. "Los teléfonos inteligentes y otras plataformas de comunicación se han convertido en un punto vulnerable; pero no solo de ataques cibernéticos, sino de privacidad, donde se puede extraer y perder información crítica", indicó la documentación del ARMA G1.

Entre los principales atractivos competitivos de ARMA G1 se encuentran sus iniciativas de infraestructura cero e integración perfecta. Infraestructura Cero se basa en un diseño de infraestructura pública y abierta, misma que no puede ser adquirida por ninguna clase de institución gubernamental o capital privado. Para ello, ARMA confirmó que su sistema de interconexiónusará la red Tor, diseñada para garantizar la privacidad y el anonimato de sus usuarios a través un Internet no centralizado.

Por su parte, integración perfecta se refiere a dos puntos principales: comunicaciones cerradas de usuario a usuario (P2P), donde las credenciales no se guardan en ninguna clase de servidor; y superficie de ataque mínima. Ya que el ARMA G1 cuenta con sistema operativo (SO) exclusivo para su plataforma, este no será objeto de ataques habituales en SO populares, como Android e iOS, indicaron sus especialistas.

Frente a las preocupaciones por canales de comunicación seguros y transparentes, ARMA G1 promete competir en unecosistema dominado por smartphones. La compañía prevé que su dispositivo cuente con las medidas de seguridad más estrictas en el mercado, al ser el primer comunicador con identidades dinámicas.