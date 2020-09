Apple anuncia nuevos Apple Watch, iPad y iOS en su evento de septiembre

iPad Air presenta uno de los procesadores más poderosos vistos para dispositivos móviles

El gigante tecnológico Apple ha anunciado sus nuevos productos y novedades durante los tradicionales eventos de la temporada de otoño. La edición de este año, titulada "El tiempo vuela" y celebrada el 15 de septiembre, ante la ausencia de un nuevo modelo de iPhone, se dieron a conocer actualizaciones para su línea de tabletas electrónicas iPad, los smartwatches Apple Watch y nuevos paquetes de suscripción a los servicios tecnológicos de la empresa.

La primera novedad del evento fue el anuncio del nuevo Apple Watch Series 6, el más reciente de su línea de smartwatches.Esta nueva entrega de su wearableinsignia incluye el nuevo chip S6 basado en el A13, utilizado en el iPhone 11. Es 20% más rápido y representa la primera actualización importante al rendimiento de estos relojes desde el iWatch S4, misma que soportará nuevas funciones como un medidor de niveles de oxígeno en la sangre y un altímetro. Además contará con 18 horas de autonomía con batería, además de recargarse más rápido, pasando de cero a cien en hora y media.

Aunado a esto, se dió a conocer el Apple Watch SE, una alternativa de menor costo con todas las prestaciones del Watch Series 5, además del altímetro, giroscopio y acelerómetro de la Series 6. Ambos relojes inteligentes correrán el sistema WatchOS 7, mismo que soportarán el nuevo servicio de fitness virtual de la compañía, Fitness Plus, diseñado con el Apple Watch en mente,y la herramienta Family Setup, que permitirá a los padres monitorear las actividades realizadas por sus hijos en sus relojes.

Seguido de esto, vino el anuncio de dos nuevas tabletas electrónicas, el iPad de octava generación y una nueva versión de la tableta superligera iPad Air. Este nuevo modelo de la línea básica de iPad presenta una mejora en rendimiento gráficos de la mano del chip A12, proveniente de los modelos iPhone X y compatibilidad con funciones aumentadas del accesorio Apple Pencil.

En cuanto al iPad Air, este incluirá una pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas, ofreciendo una resolución de imagen de 2360 x 1640. Incluirá el nuevo chip A14, siendo la primera máquina en traer instalado este procesador de tan solo 5 nanómetros, 6 núcleos de procesamiento y aceleradores hardware para tareas de aprendizaje de máquina. Como novedad, el puerto de carga del iPad Air soportará USB-C, en lugar del tradicional modelo propietario de la compañía, Lightning.

Si bien, en esta ocasión la compañía de Cupertino omitió dar avances sobre una nueva versión de sus teléfonos iPhone, sí anunció las novedades que traerán los nuevos sistemas operativos iOS 14 y iPadOS 14 y su fecha de salida, fijada para el 16 de septiembre de 2020. Finalmente, la empresa ahora ofrecerá Apple One, una nueva suscripción "todo en uno" a los servicios iCloud, Apple Music, TV Plus, Arcade, News Plus y el nuevo Fitness Plus, mismo que implementa las nuevas funcionalidades de Apple Watch.