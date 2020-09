Amazon competirá en el mercado del streaming de videojuegos con Luna

Amazon anuncia Luna y Luna+ los servicios de streaming de videojuegos que competirán en la nube

Amazon anunció el 24 de septiembre de 2020 durante su conferencia "Amazon’s 2020 Hardware Event" que competiría en el mercado del streaming de videojuegos con sus próximos proyectos denominados Luna y Luna+. La compañía de Jeff Bezos tiene el objetivo de competir contra los gigantes de la tecnología a través de la nube. "Creamos Luna, con el propósito de facilitar a nuestros clientes jugar grandes títulos en los dispositivos que ya tienen y aman", así lo describió a través de Twitter Marc Whitten, vicepresidente de Amazon Entertainment.

Durante la conferencia virtual, Amazon publicó la lista inicial de 100 títulos entre los que destacan Resident Evil 7, The Surge 2 y el contenido exclusivo de su principal asociado Ubisoft como Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising, aunque para jugar los títulos de la desarrolladora, los usuarios deberán pagar la suscripción mensual de Luna+ de 5.99 dólares (132.77 pesos mexicanos MXN). Cabe señalar, Luna+ funciona a través de Amazon Web Services (AWS, por sus siglas en inglés) por lo tanto, los usuarios podrán jugar con un rendimiento en 4K a 60 fps, jugar horas ilimitadasy transmitir stream en dos dispositivos diferentes al mismo tiempo.

En una entrevista después de la presentación de la compañía para los medios en Estados Unidos, Marc Whitten declaró que Luna no seguirá el modelo de negocio de sus principales rivales (Google Stadia, Nvidia GeForce Now, PS Now de PlayStation o Xbox xCloud), pues destacó que "Luna ofrecerá ‘canales’ individuales para los editores asociados moldeados de manera similar a la plataforma de Amazon Channel", agregó Whitten, quien también presentó el control de Luna con un diseño parecido al mando pro de Nintendo Switch el cual tendrá un precio de 49.99 dólares (mil 107 pesos mexicanos MXN) en la preventa.

Uno de los grandes puntos de venta para promocionar la nueva plataforma de Amazon será Twitch, plataforma de streaming también propiedad del gigante del retail con más de 15 millones de usuarios activos y que tienen la intención de persuadir a los streamers y al público en general para que utilicen Luna y posicionarla en el mercado del streaming de videojuegos. Asimismo, la plataforma y el servicio de pago mensual Luna+ estarán disponibles en las plataformas Fire TV, PC, Mac, iPhone, iPad. Los dispositivos Android se incorporarán a finales de 2020 o inicios de 2021.

La empresa del retail, Amazon se une a los gigantes de la tecnología como Microsoft con Xbox xCloud, Google Stadia, PlayStation con PS Now, Nvidia GeForce Now, quienes también están apostando por un modelo de negocio de streaming de videojuegos y que podrá significar la pauta de la nueva forma agregar ingresos a sus compañías a través de servicios on demand.