Animales consumen alcohol como para una adaptación evolutiva, afirma estudio

El consumo de frutas fermentadas podría ofrecer beneficios adaptativos en animales salvajes

Un estudio publicado en Trends in Ecology & Evolution, realizado por científicos de la Universidad de Exeter y el College of Central Florida, sugiere que elconsumo de alcohol en la naturaleza es más común y evolutivamente ventajoso de lo que se pensaba. Al observar cómo diversas especies se alimentan de frutas fermentadas, los investigadores concluyeron que el consumo de etanol no es una peculiaridad humana, sino que es un recurso habitual para ciertos animales en ambientes naturales. Esta revisión cuestiona la idea de que la exposición al etanol es incidental, señalando que su presencia en los ecosistemas data de hace millones de años.

Kimberley Hockings, ecóloga conductual y coautora del estudio, sostiene que el consumo de etanol es común entre animales frugívoros, quienes ingieren frutas naturalmente fermentadas. "La visión antropocéntrica de que el etanol es un recurso exclusivamente humano debe replantearse", comenta Hockings, destacando que los animales que consumen frutas están regularmente expuestos al etanol. Esto es resultado de un proceso que comenzó hace unos 100 millones de años, cuando las plantas con flores empezaron a producir frutos y néctar que fermentan en zonas tropicales, donde las condiciones climáticas aceleran la producción de este compuesto.

Además de proveer calorías, el etanol podría ofrecer ventajas en la localización de alimentos y en la defensa contra parásitos. Matthew Carrigan, ecólogo molecular y coautor del estudio, sugiere que la habilidad de metabolizar el etanol evolucionó en varias especies de aves y mamíferos frugívoros. Según Carrigan, el consumo de etanol en estos animales no provoca embriaguez, pues "no es ventajoso para un animal salvaje estar ebrio mientras busca comida o huye de depredadores; los animales buscan las calorías, no la embriaguez".

El estudio resalta también que el etanol puede tener propiedades medicinales para ciertos animales. Por ejemplo, se observó que las moscas de la fruta colocan sus huevos en superficies con etanol, ya que el compuesto ayuda a proteger a las larvas de parásitos. De hecho, cuando las larvas son atacadas por avispas parásitas, aumentan su consumo de etanol, un comportamiento que los investigadores consideran una estrategia de defensa.

Aunque aún no se sabe si los animales buscan etanol por placer o por otros motivos, los expertos planean investigaciones futuras para entender el impacto social y fisiológico del etanol en especies como los primates. También esperan analizar cómo el consumo de este compuesto influye en el comportamiento animala nivel más detallado.