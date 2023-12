Tratamiento integral de la obesidad: cuando bajar de peso no es el único objetivo

Médicos y pacientes deben tener más conciencia sobre que implica la obesidad para conseguir resultados positivos en su tratamiento

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 75% de los adultos de 20 o más años viven con sobrepeso y obesidad. A su vez, se identificó que 22% de niños entre 0 y 4 años tienen riesgo de sobrepeso y en el rango de edad de 5 a 11 años, 35.6% presenta esta condición.

Ante ello, especialistas como la doctora Coralys Abreu, endocrinóloga con alta especialidad en enfermedades tiroideas, remarcan la necesidad de generar políticas y manuales, así como abrir clínicas que permitan abordar de manera integral a la obesidad, que es una enfermedad crónica. De esta manera, se evita el desarrollo de enfermedades ligadas al sobrepeso y obesidad, por ejemplo, cardiopatías, diabetes y otras.

En entrevista para NotiPress, Abreu habló de los beneficios del tratamiento integral de la obesidad, así como diversos factores que deben tomarse en cuenta en los sectores público y privado para abordar de forma oportuna y continua esta enfermedad.

La especialista reconoció que el gobierno ha tomado cartas en el asunto, por ejemplo, la legislación de etiquetado y el desarrollo de clínicas enfocadas en el tratamiento del sobrepeso.

Sin embargo, considera que aún queda mucho por hacer, especialmente en cuanto a la disminución de estigmas y el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica. "Dejar de comer no es una estrategia para abordar la obesidad, esto puede ser contradictorio", expresó para destacar ciertas ideas y mitos que complican el tratamiento de esta.

De este modo, Abreu colocó como ejemplo a seguir las labores de tratamiento integral de la clínica ENDOBEM, recientemente inaugurada, la cual cuenta con endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, licenciados en ciencias del deporte, nutriólogos y endocrino pediatras para garantizar un abordaje y seguimiento integral del sobrepeso y la obesidad.

Por otro lado, al contar con personal certificado con SCOPE y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, tienen a disposición herramientas de diagnóstico como la bioimpedancia, para calcular el porcentaje de grasa corporal, así como encuestas y estudios para el abordaje de la enfermedad desde diversos enfoques.

Aunado a ello, Abreu sostiene que el manejo integral de la obesidad tiene beneficio económico, pues no implica acudir con diversos especialistas que manejan cada factor de manera aislada.

"Muchas veces el paciente cree que si la báscula no refleja mejoría no hay progreso, pero hay muchos otros factores a tomar en cuenta". De este modo, destacó la relevancia del tratamiento integral de la obesidad, pues incluso desde su diagnóstico deben tomarse en cuenta diversos indicadores. Describió que la talla y peso son parámetros para realizar una evaluación previa de obesidad, sin embargo, no es el único método.

Agregó que la bioimpedancia ayuda a ejecutar un mejor diagnóstico, pues permite conocer los porcentajes de masa muscular, grasa y agua de los pacientes. Sin embargo, dentro de un tratamiento integral, esto es un primer acercamiento para saber cómo abordar cada caso.

De igual forma, Abreu detalló que en el tratamiento integral de la obesidad intervienen diversos especialistas. Primero un médico internista o endocrinólogo, posteriormente un psicólogo hace una evaluación emocional sobre la conducta alimentaria del paciente. Además, en el tratamiento integral intervienen expertos en medicina del deporte y nutriólogos para indicar el tipo de ejercicios y régimen alimenticio correspondiente al perfil, capacidades y comorbilidades de cada paciente.

Por otra parte, Abreu enfatizó que las clínicas deben contar con especialistas enfocados en el tratamiento de niños, como endocrino pediatras, dada la prevalencia de la enfermedad en dicho sector. Esto permite tener un diagnóstico completo de los pacientes, pues en cada área existen herramientas que contribuyen a abordar la obesidad de forma efectiva e integral.

Sumado a ello, reiteró la importancia de crear conciencia y difundir información sobre la obesidad entre la población. "El tratamiento de la obesidad suele ser complejo porque los pacientes creen que es suficiente bajar de peso, eso genera inconstancia y propicia el desarrollo de comorbilidades", indica Abreu.

Así, la especialista mencionó que indicadores como los parámetros metabólicos, ciclos de sueño y condición física, deben ser considerados y señalados a los pacientes dentro del tratamiento integral de la obesidad. También insistió en que el manejo del estrés y la calidad del sueño son esenciales en la prevención y tratamiento de la obesidad y sobrepeso.

Solo con un abordaje multidisciplinario, los pacientes con obesidad podrán ver resultados más efectivos y que beneficien a su salud desde los aspectos físico y emocional, como también lo ha promovido la compañía farmacéutica Novo Nordisk, con campañas en pro del peso saludable, así como alianzas con grupos de pacientes e instituciones de salud.